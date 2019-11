Forte maltempo sull'Italia

Due perturbazioni raggiungeranno l’Italia nel corso del fine settimana: la numero 1 e la numero 2 di novembre. Di conseguenza le condizioni meteo saranno dominate da nuvole, piogge e vento: in particolare, per domenica è prevista una forte libecciata, con il pericolo di mareggiate su Levante Ligure, coste tirreniche e Sardegna Occidentale.

Per quel che riguarda le piogge, nella giornata di sabato si concentreranno soprattutto al Nord, Alta Toscana e Sardegna, mentre domenica il maltempo estenderà il suo raggio d’azione e pioverà su gran parte d’Italia. L’ondata di maltempo però sarà anche caratterizzata dal richiamo di masse d’aria relativamente tiepide provenienti da sud, per cui le temperature saliranno in quasi tutte le regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato. Domani nuvole su tutta Italia, con qualche temporanea schiarita solo su medio versante adriatico ed estreme regioni meridionali. Piogge sparse e intermittenti su tutte le regioni settentrionali, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; a carattere più isolato e occasionale qualche piovasco anche su Salento, Calabria Ionica e zone interne della Sicilia. Venti in progressiva intensificazione: a fine giornata il Libeccio soffierà con forte intensità sui mari di ponente, che diverranno agitati. Temperature massime in calo al Nord-Ovest, in crescita nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, pressoché invariate altrove.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per domenica. Anche la giornata di domenica trascorrerà con cielo nuvoloso ovunque. Al mattino piogge diffuse su quasi tutto il Nord – a eccezione di Emilia Orientale, Romagna e coste venete – Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Appennino Lucano, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Salento e Sicilia; neve sulle Alpi Occidentali oltre 1800-2000 metri.

Tra pomeriggio e sera progressiva estensione delle piogge anche al resto del Paese, mentre andranno esaurendosi al Nord-Ovest. Forte Libeccio su quasi tutti i nostri mari, con mareggiate su versanti tirrenici, Sicilia Meridionale, Levante Ligure e coste occidentali della Sardegna. Temperature massime in crescita nel versante adriatico e all'estremo Sud.