Forte maltempo, con rischio di nubifragi e mareggiate

Il ponte di Ognissanti si concluderà con l’arrivo di una più intensa perturbazione atlantica (la n.2 di novembre), che causerà un’intensificazione del maltempo sull'Italia: le precipitazioni associate potranno risultare in qualche caso molto abbondanti e persistenti, mentre una notevole intensificazione dei venti meridionali, con raffiche anche oltre 70-80 Km/h, causeranno mareggiate lungo le coste esposte, specie quelle del versante tirrenico.

Massima attenzione per le regioni tirreniche, la Liguria, l’alta Lombardia e il Nord-Est dove si potrebbero verificare veri e propri nubifragi.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord e su regioni centrali tirreniche, Campania e Sardegna il cielo oggi sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali.

Fenomeni intensi, abbondanti e persistenti su est della Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria di levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con il rischio di nubifragi. Tra sera e notte tendenza a miglioramento sulle regioni di Nord-Ovest, a peggioramento nel resto del Sud e sulla Sicilia.

Temperature: massime in rialzo su regioni di Nord-Est, quasi tutte quelle centro-meridionali e sulla Sicilia, in calo sulla Sardegna. Venti: da tesi a forti meridionali in tutto il Centro-Sud e in Liguria, con raffiche fino a burrascose. Mari: da molto mossi a molto agitati.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per lunedì. Domani temporaneo miglioramento del tempo, con il ritorno del sole in valle padana, lungo le regioni adriatiche e ioniche. Ampie schiarite anche nelle regioni di Nord-Est, in Sicilia e nell'est della Sardegna.

Nuvolosità variabile altrove, con precipitazioni residue nelle prime ore del giorno su Friuli Venezia Giulia, Campania, Calabria tirrenica e Puglia meridionale. In giornata piogge o rovesci intermittenti tra levante ligure e alta Toscana; nevicate in arrivo lungo le Alpi occidentali a quote elevate. A fine giornata tendenza a peggioramento al Nord, su regioni centrali tirreniche e Sardegna.

Temperature: massime in rialzo al Nord-Ovest, in lieve calo al Sud e in Sicilia. Venti: da tesi a molto forti occidentali al Centro-Sud e in Liguria. Mari molto mossi o agitati.