Fino a venerdì sole e cima gradevole

Nei prossimi giorni l’alta pressione rimarrà saldamente posizionata sull’Europa Occidentale, fino a lambire il nostro Paese, che rimarrà perciò protetto dal passaggio di perturbazione. Nonostante ciò non mancherà un po’ di instabilità, specie nel versante adriatico, a causa della circolazione depressionaria che insisterà sui Balcani, arrivando a coinvolgere parzialmente anche il nostro Paese, comunque con pochi temporali. La ventilazione relativamente fresca, alimentata dall’area di bassa pressione sui Balcani, abbraccerà almeno in parte la nostra Penisola, contribuendo a mantenere contenute le temperature, che in diverse zone del Centro-Sud faranno registrare valori leggermente al di sotto della norma.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole al Nordovest, medio versante adriatico e Sud, con qualche breve scroscio di pioggia su Alpi Occidentali, rilievi abruzzesi e molisani, Irpinia, Appennino Lucano, Calabria e interno della Sicilia. In prevalenza soleggiato altrove. Temperature massime in leggera diminuzione al Nordovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Venti settentrionali, da deboli a moderati, su gran parte d’Italia. Mossi il Basso Adriatico e lo Ionio, per lo più poco mossi gli altri mari.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì al mattino prevalenza di tempo soleggiato. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi della Penisola, con isolati rovesci o temporali sulle zone alpine. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento.