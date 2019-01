Fino a venerdì maltempo al Centro-Sud: freddo, vento e neve

Il passaggio della perturbazione giunta martedì ha favorito la formazione di un vortice depressionario che fino a venerdì influenzerà il tempo sul nostro Paese. In particolare mercoledì porterà piogge soprattutto al Sud e lungo il medio versante adriatico, contribuendo tra l’altro a richiamare da est gelide correnti artiche che alla fine del giorno investiranno con decisione la nostra Penisola, determinando un nuovo brusco abbassamento delle temperature e il ritorno della neve fino a quote molto basse al Centro-Sud. Le temperature caleranno ulteriormente tra giovedì e venerdì e, ancora una volta, ne risentiranno maggiormente le regioni del versante adriatico. Nel frattempo al Nord proseguirà la lunga fase siccitosa aggravata, tra mercoledì e giovedì, da un nuovo marcato rinforzo dei venti asciutti da nord.

Previsioni meteo per mercoledì. Cielo in generale sereno o poco nuvoloso al Nord e sulla Toscana. Graduale dissoluzione delle nebbie sulla Pianura Padana orientale. Già dal mattino ampie schiarite anche su Toscana, Umbria e alto Lazio. Nel pomeriggio rovesci e temporali isolati sul basso Lazio; rovesci sparsi sul nord della Sardegna, in Calabria (specie sul versante tirrenico) e in Sicilia (meno probabili sulla fascia ionica). Precipitazioni isolate su Basilicata e Puglia, qualche rovescio lungo la costa di Abruzzo e Molise. Tra sera e notte sulle regioni centrali adriatiche rovesci sparsi nevosi fino a quote molto basse. Venti moderati settentrionali su buona parte del Paese, fino a tempestosi sulle Isole e sui bacini meridionali; rinforzi a carattere di Foehn nelle vallate alpine. Temperature massime in aumento sulla Valle Padana. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA compreso tra 70 e 80).



Per la giornata di mercoledì 9 gennaio la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Molise: Litoranea

Previsioni meteo per giovedì. Tempo nel complesso buono al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Ampie schiarite anche sulla Sardegna. Al Sud, in Sicilia e sulle regioni centrali adriatiche nuvolosità variabile. Per gran parte della giornata si attendono rovesci sparsi sul nord della Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Rovesci isolati in Puglia, più probabili al mattino. Sulle regioni centrali adriatiche le precipitazioni sparse saranno a carattere nevoso fino a 200-400 metri. Temperature in diminuzione, più sensibile al Centro-Sud e sulle Isole. Venti moderati settentrionali con qualche rinforzo sui mari e sulla Sicilia.

Foto iStock/Getty Images