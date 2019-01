Fino a venerdì maltempo al Centro-Sud e apice del freddo

Tra giovedì e venerdì apice di questa nuova ondata di freddo di origine polare con temperature al di sotto della norma in molte zone d’Italia, venti moderati al Centro-Sud e neve fino a quote molto basse sul versante adriatico. Sabato tempo in miglioramento al Centro-Sud con ancora nuvolosità su regioni meridionali e Sicilia, temperature in aumento al Centro-Nord. Domenica probabile transito di una perturbazione con piogge e rovesci sulle regioni tirreniche e sulle Isole e deboli nevicate sulle Alpi. Temperature in aumento in tutto il Paese ma con venti molto intensi sulle Isole. Nella prima parte della prossima settimana l’attuale tendenza vede prolungarsi ulteriormente la fase siccitosa sulle regioni settentrionali.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevalenza di tempo bello al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria e Sardegna. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia: piogge sparse su medio versante adriatico, Puglia, Calabria e nord Sicilia. Neve fino a quote molto basse su Marche, Abruzzo e Molise, in calo tra sera e notte fino a quote di pianura nell’interno. Quota neve sui rilievi di Calabria e Sicilia fino a 600-900 metri. Temperature quasi ovunque in diminuzione. Venti a tratti forti settentrionali, ma in attenuazione a fine giornata. La nostra previsione per giovedì ha un Indice di Affidabilità medio-alto al Nord (IdA 85), medio-basso al Centro-Sud (IdA 70-75).



Per la giornata di giovedì 10 gennaio la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Fortore, Salento, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Previsioni meteo per venerdì. Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, coste campane e Sardegna. Da segnalare al mattino qualche annuvolamento al Nord-Est. Ancora nuvoloso o parzialmente nuvoloso nelle altre regioni con possibili precipitazioni sparse fra Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e settori nord ed est della Sicilia. Neve a quote molto basse sul versante del medio-basso Adriatico, al mattino fino a quote di pianura nell’interno tra Marche e Abruzzo. Neve oltre 500-700 metri su Calabria e Sicilia. A fine giornata possibilità di locali temporali sulla Sicilia tirrenica. Temperature in ulteriore calo: minime diffusamente sottozero al Centro-Nord. Le massime pomeridiane faranno registrare valori di diversi gradi sotto le medie stagionali sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Venti in indebolimento al Nord, da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud.

Foto Ansa