Fino a sabato sole e clima gradevole. Domenica piogge al Nord

Venerdì e sabato le perturbazioni risparmieranno il nostro Paese: avremo dunque due giornate tra sole e nuvole, in generale senza piogge o nevicate e con temperature nel complesso gradevoli, leggermente al di sopra delle medie stagionali. Al Nord però il pericolo valanghe resterà ancora piuttosto elevato, marcato (quindi grado 3 in una scala che va da 1 a 5) sulla maggior parte dei settori alpini. Le condizioni meteo al Centro-Nord cambieranno nella giornata di domenica a causa dell’arrivo di una perturbazione che riporterà piogge sparse soprattutto sulle regioni settentrionali con nevicate sulle zone alpine a quote medio-alte.

Previsioni meteo per venerdì. In gran parte del Paese si alterneranno modesti annuvolamenti a momenti di tempo soleggiato, in ogni caso senza piogge degne di nota. Nel pomeriggio, in particolare, avremo cielo poco nuvoloso o al più velato al Centro-Nord con temporaneo aumento della nuvolosità al Sud. Temperature massime con poche variazioni, nella norma o leggermente al di sopra. Moderato Maestrale in Sardegna e sul Canale di Sicilia, venti per lo più deboli altrove. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per sabato. Sabato nuvolosità in aumento in Liguria e sulla Toscana. Modesti annuvolamenti anche su Sardegna occidentale e Sicilia, Lazio e versante meridionale tirrenico. Qualche pioggia isolata tra Levante ligure e alta Toscana. La sera nubi in addensamento su Lombardia e regioni nord-orientali. Temperature senza grandi variazioni. Venti tesi di Libeccio sul Mar Ligure.

Foto iStock/Getty Images