Fino a mercoledì atmosfera ancora instabile al Nord

Fino a mercoledì il Nord verrà interessato da una certa instabilità, con la formazione di temporali sulle Alpi e anche sulle zone di pianura del Nord-Ovest e del Veneto; più soleggiato e molto caldo nel resto d’Italia, dove continuerà a essere protagonista l’alta pressione. Anche nella seconda parte della settimana quindi le temperature seppur in un contesto di oscillazioni da un giorno all’altro si manterranno elevate. Questa ondata di calore potrebbe avere un picco nella giornata di venerdì quando in alcune località del Sud potremo andare a sfiorare i 40°C. Al Nord il caldo seppure più contenuto dovrebbe intensificarsi a partire da venerdì, specie nelle regioni nord-orientali.

Previsioni meteo per martedì. Giornata tra sole e nuvole al Nord, con isolati rovesci e temporali su Alpi e Prealpi e in pianura su Piemonte e alta Lombardia. Tra sera e notte possibilità di forti temporali su Alpi centrali, est Lombardia e alto Veneto. Tempo prevalentemente soleggiato e caldo al Centro-Sud dove si assisterà a un lieve e temporaneo calo delle temperature, in particolare nell'est della Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche. Non si esclude qualche breve e occasionale rovescio o temporale di calore sull'Appennino abruzzese e lucano e nei monti del messinese. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per mercoledì. Ancora un po’ di nuvole al Nord, con qualche rovescio o temporale al mattino a ridosso delle Alpi centrali, tra pomeriggio e sera anche sulla pianura lombarda, a ridosso dell’Appennino piacentino e nel torinese. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento. Venti localmente moderati in Puglia e nelle Isole.

