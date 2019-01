Fino a martedì maltempo al Centro-Sud. Da mercoledì neve in pianura al Nord

Questa domenica sarà caratterizzata da un po’ di instabilità che insisterà in molte zone del Centro e parte del Sud, mentre al Nord domineranno le schiarite accompagnate, comunque, da un clima piuttosto freddo. All’inizio della prossima settimana una nuova perturbazione (la n.8 di gennaio) determinerà una fase di maltempo che riguarderà nuovamente le regioni centro-meridionali, mentre il Nord continuerà a rimanere ai margini di nubi e precipitazioni. Mercoledì il probabile affondo più deciso da parte di una perturbazione nord-atlantica (la n.9) verso il Mediterraneo, causerà un nuovo peggioramento del tempo con possibili nevicate fino in pianura in alcune zone del Nord e a quote collinari al Centro. Fra giovedì e venerdì il sistema nuvoloso si sposterà verso sud-est mantenendo condizioni di tempo perturbato al Centro-Sud con neve a quote collinari o di bassa montagna al Centro-Sud, accompagnato da venti intensi richiamati da una profonda depressione in sviluppo sul Tirreno centrale.

Previsioni meteo per domenica. Tempo prevalentemente soleggiato o poco nuvoloso al Nord, salvo una maggiore nuvolosità sull’Emilia Romagna. Qualche schiarita anche sull’estremo Sud. Sulle altre regioni nubi sparse e a tratti compatte con alcune precipitazioni inizialmente su Lazio, bassa Toscana, Abruzzo, alta Campania, ma in estensione nella seconda parte della giornata a Umbria e Marche meridionali, Molise e resto della Campania. Nella notte le piogge raggiungeranno anche la Sardegna. Temperature massime in leggero calo al Centro, senza grandi variazioni altrove. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA 85), medio-basso al Centro-Sud (IdA 70).



Per la giornata di domenica la Protezione Civile ha emesso la seguente Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, ad eccezione dell’Emilia orientale e della Romagna, dove il cielo risulterà in prevalenza nuvoloso. Cielo molto nuvoloso nel resto del Paese con precipitazioni sparse al mattino su Marche, Umbria, Lazio, bassa Toscana, alta Campania e Isole maggiori. Dal pomeriggio fenomeni in estensione ai settori ionici e al sud della Calabria, anche sotto forma di rovesci o locali temporali. Le precipitazioni più intense e insistenti dovrebbero interessare la Sardegna. Limite delle nevicate fra 500 e 1000 metri sull’Appennino centrale, a quote più elevate sui rilievi del Sud e delle Isole. Venti in rinforzo al Centro-Sud. Temperature senza notevoli variazioni: minime ancora sottozero al Nord con gelate diffuse di notte e al mattino.

Foto Ansa