Fino a lunedì mattina possibili nevicate fino in pianura al Nord

La perturbazione n.6 di dicembre abbandona definitivamente il Sud, favorendo un temporaneo miglioramento del tempo. Un’altra perturbazione atlantica (la n.7) è già a ridosso dell’Italia e determina un graduale aumento della nuvolosità al Centro-Nord, ma con un deciso peggioramento del tempo soprattutto a fine giornata. Tra il tardo pomeriggio e la sera le precipitazioni coinvolgeranno in particolare i settori meridionali del Nord, il Centro Italia e il nord della Sardegna con probabile neve anche sulla Pianura Padana. Lunedì la perturbazione scivolerà verso il Centrosud; nevicate fino in pianura saranno possibili in Emilia, a quote molto basse saranno possibili su Romagna e Marche. Seguirà un temporaneo miglioramento del tempo.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino nuvolosità in aumento al Nord, in Sardegna e Toscana con deboli piogge sulla Liguria centrale; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, salvo una nuvolosità residua su Puglia e nord della Sicilia. Nel pomeriggio resistono ancora ampie schiarite su regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia; nuvoloso altrove con piogge sparse in Liguria, Toscana, Sardegna nord-occidentale, in estensione tra sera e notte al resto del Centro, alla Romagna e al basso Veneto. Peggiora anche su Piemonte centro-meridionale, pianura lombarda ed Emilia con precipitazioni che, specie dalla sera, potranno risultare nevose anche in pianura. Temperature massime poco sopra lo zero al Nord. Venti tesi da nord-ovest sul Salento e alto Ionio, in rinforzo di Libeccio Tra Mar Ligure, Corsica e Sardegna.



Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per lunedì. La perturbazione abbandonerà il Nord-Ovest, portando ancora precipitazioni in Emilia Romagna, al Centro-Sud e nelle Isole maggiori. Neve fino in pianura in Emilia, a quote molto basse anche su Romagna e Marche, intorno ai 700-1000 metri su Abruzzo e Appennino laziale. Possibili rovesci e temporali su Salento, Campania, Calabria e nord Sicilia. Nel pomeriggio cessano le precipitazioni sull’Emilia Romagna, sviluppo di qualche schiarita sul Lazio e in Toscana. Forte Maestrale sulle Isole, venti settentrionali in rinforzo la sera al Centro. Temperature in lieve rialzo in Sardegna, stazionarie o in lieve calo nel resto d’Italia.