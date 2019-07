Fino a giovedì temporali anche forti al Nord

Martedì instabilità in aumento al Nord, dove si formeranno dei temporali, oltre che sulle zone montuose, anche in Valpadana; grazie al tempo più instabile sulle regioni settentrionali le temperature si abbasseranno temporaneamente di qualche grado. Al Centro-Sud ancora tempo in prevalenza soleggiato e con temperature al di sopra della norma. Mercoledì e giovedì ancora un po’ di instabilità e caldo nella norma al Nord, mentre nel resto d’Italia insisteranno il bel tempo e le temperature elevate. In seguito, durante il weekend, il caldo si intensificherà al Centro-Sud e nuovamente anche al Nord, in attesa di correnti più fresche che, all’inizio della prossima settimana, potrebbero determinare un calo termico ad iniziare dal Nord Italia.

Previsioni meteo per martedì. Martedì giornata piena di sole al Centro-Sud e in Sardegna. Al Nord alternanza tra sole e nuvole, con rovesci e temporali sparsi su Alpi, Prealpi e, a carattere più isolato, anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia occidentale e Friuli. Nel corso della notte numerosi rovesci e temporali sulla Valle Padana, specie sul settore centrale. Temperature massime in lieve aumento al Centro-Sud, con punte prossime a 36 gradi; in leggero calo invece al Nord, dove però aumenterà il disagio per l’afa. Venti a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità pari a 70 al Nord, 90-95 al Centro-Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Sulle regioni peninsulari e sulle isole tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo. Al Nord nuvolosità irregolare tra ampie schiarite, associata a rovesci e temporali sparsi, meno probabili sulle aree costiere. Venti in generali deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Temperature: in calo sulle regioni settentrionali, più sensibile a Nordovest, senza variazioni di rilievo altrove.

Foto iStock/Getty images