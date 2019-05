Fino a fine mese tempo ancora instabile

Sabato l'instabilità tenderà ad accentuarsi al Centro-Nord con numerosi temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. Nel frattempo una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa causerà un peggioramento del tempo a cominciare dalle Isole e dalla Calabria, fino a interessare tutto il Centro-Sud.

Nella giornata di domenica assisteremo ad un marcato peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori a causa della perturbazione n. 8 in risalita dal Nord Africa. In questa parte del Paese quindi sono attese piogge, rovesci e locali temporali: i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi tra Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo. Al Nord condizioni di generale variabilità con locali rovesci o brevi temporali più probabili nel settore alpino e prealpino. A fine giornata tendenza ad un marcato peggioramento sull’Emilia Romagna con piogge anche intense in Romagna. Temperature massime in calo al Centro-Sud e Sardegna. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari meridionali e sull’Adriatico, settentrionali in Liguria e intorno Sardegna.

Questa nuova perturbazione insisterà sull'Italia anche nella prima parte della prossima settimana dando luogo a tempo ancora molto instabile e localmente anche perturbato. In particolare nella giornata di lunedì quando saranno coinvolte da piogge e temporali un po' tutte le nostre regioni, in modo più intenso quelle del Centro-Sud. I giorni successivi non vedranno ancora un miglioramento del tempo: per un ritorno dell'alta pressione è probabile che si debba attendere la fine della prossima settimana e quindi l'inizio di giugno. Dal punto di vista climatico le temperature si manterranno su valori nella norma o leggermente al di sotto, soprattutto verso metà della prossima settimana quando è atteso l'ingresso di aria più fresca dai quadranti settentrionali.

Foto iStock/Getty Images