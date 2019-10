Fino a domani tempo stabile poi torna la pioggia

Sul Mediterraneo centrale e sull'Italia si osserva un temporaneo rialzo della pressione atmosferica, che garantirà una fase di tempo stabile o poco perturbato fino a venerdì. Le temperature oscilleranno su valori prossimi alla norma e i venti resteranno deboli. La situazione però è destinata a mutare durante il weekend a causa del lento avvicinamento da ovest di una perturbazione atlantica, accompagnata da un graduale rinforzo dei venti caldi e umidi da sud o di Scirocco sui nostri mari, specie quelli di ponente.

Sabato la perturbazione darà origine a piogge principalmente sul Nord-Ovest e sull'alta Toscana; domenica il peggioramento potrebbe estendersi a parte della regioni centrali tirreniche e inoltre aumenterà il rischio di fenomeni intensi, in particolare in Liguria, sul nord della Toscana, sul nord del Piemonte e della Lombardia.

Previsioni meteo per oggi. Giornata di tempo stabile e almeno a tratti soleggiato su quasi tutta l’Italia. Qualche annuvolamento al mattino in Puglia, sulla Toscana, in Liguria e al Nord-Est. Nel corso del pomeriggio o dalla sera nubi in aumento al Nord-Ovest. Non si prevedono piogge significative.

Temperature minime pressoché stazionarie al Nordovest, in sensibile diminuzione altrove; massime in generale stazionarie o in lieve calo. Venti ovunque di debole intensità.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino banchi di nebbia nella valli del Centro; un po' di nubi nel sud della Puglia, su ovest della Toscana e Sardegna tirrenica. Al Nord cielo nuvoloso, e non si esclude un po' di pioviggine sul settore centrale della Liguria e sulla pianura lombarda. In giornata tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud e sull'Emilia Romagna; qualche annuvolamento sul resto del Nord e nel sud della Sicilia, senza piogge di rilievo. Venti di debole intensità Temperature stazionarie o in leggero rialzo.

