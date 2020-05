Fino a domani tempo instabile al Nord, clima estivo al Sud

La perturbazione (la numero 8 del mese) in avvicinamento all’Italia porterà, già nella serata odierna, piogge sparse su gran parte del Nord, con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità. Questa stessa perturbazione venerdì renderà la giornata ancora particolarmente instabile al Nord, dove si formeranno numerosi improvvisi temporali; nel resto d’Italia invece protagonista sarà il caldo fuori stagione, con temperature ancora ben al di sopra della norma, specie al Sud. Nel fine settimana, in gran parte d’Italia, si alterneranno sole e nuvole, con isolati rovesci e temporali che si concentreranno più che altro al Nord, mentre le temperature, sebbene in flessione, rimarranno al di sopra della norma, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì giornata piuttosto nuvolosa al Nord, con isolati rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni, a eccezione di Emilia Orientale e Romagna. Nel resto d’Italia cielo in generale da poco nuvoloso a nuvoloso, con qualche piovasco solo sull’Alta Toscana. Temperature in calo, ma sempre di qualche grado oltre la norma, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato. Sabato prevalenza di tempo bello in Calabria, Salento e Sicilia. Nuvole sul resto d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno isolati acquazzoni e temporali su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, entroterra ligure, Trentino, Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Temperature massime ancora sopra la norma, in generale comprese fra 20 e 25 gradi al Nord, 22 e 28 gradi al Centro e Sardegna, 25 e 31 gradi al Sud.