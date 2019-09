Fine settimana con prevalenza di sole e caldo

Dopo una brevissima parentesi di tempo stabile, l'Italia sarà investita da una nuova perturbazione nella giornata di mercoledì, con piogge e rovesci che interesseranno soprattutto il Nord-Est e l'alta Toscana.



Le previsioni meteo per le prossime ore



Giovedì il cielo sarà ancora in gran parte nuvoloso per tutta la prima parte della giornata, ma con scarse precipitazioni. In particolare, sarà possibile qualche debole pioggia sulla Val d’Aosta, nelle zone interne tra il Lazio e l’Abruzzo e su parte del Sud, escluso il settore ionico.

Dal tardo pomeriggio le schiarite si faranno ampie al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre il cielo resterà nuvoloso nelle altre regioni ma con solo qualche pioggia residua che interesserà la Calabria nord-orientale.

Temperature massime in rialzo al Nord-Est e in parte anche sulle regioni centrali tirreniche, mentre altrove resteranno quasi stazionarie. Valori vicini alla norma in gran parte del Paese, fatta eccezione per i settori ionici dove le temperature saranno ancora al di sopra della media, con possibili locali punte di 28-30 gradi. Venti moderati di Maestrale specialmente intorno alle Isole.

Nell'ultima parte della settimana domineranno ancora correnti occidentali che trasporteranno, di tanto in tanto, qualche annuvolamento.

In particolare venerdì comincierà ad annuvolarsi un po' sulle regioni di Nord-Ovest, mentre l'estremo Sud, specialmente in Calabria e Sicilia, vedrà gli ultimi effetti dell'ultima perturbazione ormai in allontanamento.



Sabato e domenica il cielo si presenterà in gran parte nuvoloso al Nord e sulla Toscana, ma con scarse precipitazioni. Qualche pioggia sarà possibile solamente sul Levante ligure e sul Friuli.

Nel resto del Paese avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature piuttosto miti: in generale i valori saranno compresi tra i 25 e i 28 gradi, ma con locali punte intorno ai 30 gradi sulle Isole maggiori. Anche al Nord le temperature saranno leggermente sopra la media e in generale comprese tra i 23 e i 26 gradi.

Foto iStock/Getty Images