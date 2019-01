Fine settimana con piogge al Centro-Sud: generale calo termico

Venerdì vedremo ancora gli effetti della perturbazione nr. 6 del mese al Centro-sud, mentre il tempo migliorerà al Nord. Le previsioni per le prossime ore.

Tra sabato e la prima parte di domenica tempo in parziale miglioramento con precipitazioni in generale scarse sull’Italia. La tendenza successiva resta al momento ancora incerta, tuttavia viene al momento confermato un nuovo peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali e marginalmente sull’Emilia Romagna tra la seconda parte di domenica e l’inizio della prossima settimana a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la nr7del mese, che sarà luogo a una circolazione ciclonica posizionata sul Mediterraneo centrale. Domenica al Nord tempo nel complesso abbastanza zana soleggiato ma con tendenza ad aumento della nuvolosità su Liguria ed Emilia Romagna. Al Centro-sud e nelle Isole nuvolosità variabile con qualche schiarita inizialmente più ampia all’estremo Sud. Dal pomeriggio tendenza a peggioramento con prime piogge su Sardegna, bassa Toscana, Lazio e Campania, in estensione a fine giornata a buona parte delle regioni centrali e alla Sicilia occidentale. Limite delle nevicate sull’Appennino centrale attorno a 800-1000 metri. Temperature in ulteriore diminuzione al Centro-nord in modo più sensibile nei valori minimi al Nord con gelate diffuse di notte e al mattino.

Dal punto di vista climatico a partire da venerdì le temperature torneranno a calare e il calo sarà più sensibile al Nord dove il freddo si intensificherà soprattutto a partire dal fine settimana Seppure in un quadro ancora di grande incertezza le proiezioni di lungo periodo suggeriscono poi, per l’ultima decade di gennaio, una fase più piovosa e fredda, soprattutto al Nord dove, tra il 22 e il 25 di gennaio, potrebbe arrivare la neve fino a quote di pianura.

Foto iStock/Getty Images