Fine settimana con nebbie, smog e temperature in aumento

Fine settimana caratterizzato da prevalenza di tempo stabile, con l’alta pressione che occupa anche la nostra Penisola: protagoniste del tempo saranno quindi le nebbie che, anche fitte, occuperanno soprattutto le pianure del Nord, dove anche le sostanze inquinanti tenderanno ad accumularsi, causando così un peggioramento della qualità dell’aria. La massa d’aria mite che accompagna l’area anticiclonica favorirà pure un generale rialzo termico con temperature che oltrepasseranno i valori normali per il periodo, in modo meno marcato nelle zone nebbiose. Fra la vigilia di Natale e il giorno di Natale si prospetta un temporaneo cedimento dell’alta pressione a causa del passaggio di un veloce fronte freddo (perturbazione n. 10 di dicembre) seguito da un’intensificazione dei venti da nord, che determineranno un generale calo termico, ma poche piogge per lo più concentrate sul settore adriatico e al Sud.

Previsioni meteo per sabato. Sabato nebbie e nubi basse sulla Valle Padana, più persistenti sul settore orientale. Ampie schiarite sul Trentino e sulle fasce prealpine. Strati estesi di nubi basse sul Levante ligure e sulle regioni tirreniche della Penisola. Qualche nube sulla Sardegna centro-occidentale e sulla Sicilia occidentale. Sarà possibile un po’ di pioviggine sul nord Toscana, sul Lazio centro-meridionale e in Campania. Temperature in aumento. Venti moderati da ovest-sudovest. Foehn nelle valli alpine occidentali.

Foto Ansa



Previsioni meteo per domenica. Domenica persiste il rischio diffuso di nebbie sulle pianure del Nord, più persistenti sul centro-est della Valle Padana. Qualche nebbia al mattino anche nel Lazio. Nel corso della giornata avremo su gran parte dell’Italia un cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di un po’ di nubi alte al Nord e la presenza di nubi basse al Centro-Sud, più dense nel nord della Toscana, sul basso Lazio e sul versante tirrenico del Sud. Possibilità di qualche breve pioggia o pioviggine sulla Campania meridionale e sulla Calabria tirrenica. Sulle Alpi settentrionali di confine la nuvolosità si addenserà nel corso della giornata e, specialmente verso sera, possibili deboli precipitazioni, nevose solo oltre 1800-2000 metri. Sarà un’altra giornata mite per il periodo e ancora un po’ ventosa per venti di Maestrale sulla Sardegna, sul basso Tirreno e sul canale di Sicilia.