Fine luglio con clima estivo e caldo senza eccessi

In questo ultimo scorcio di luglio e nei primi giorni di agosto, probabilmente fino a tutta la prima settimana, caldo estivo in linea con le medie stagionali nelle regioni settentrionali lambite dalle correnti atlantiche protagoniste sull’Europa centrale e settentrionale. Sul Nord Italia nei prossimi giorni non mancheranno episodi di instabilità, soprattutto sulle aree alpine ma a tratti anche in pianura; le temperature non dovrebbero quasi mai superare i 31-32 gradi.



Tempo decisamente più stabile e soleggiato ma anche più caldo al Centro-Sud e nelle Isole maggiori dove prevarranno condizioni anticicloniche determinate da temporanee e veloci espansioni dell’Anticiclone Nordafricano. La prima di queste è prevista tra giovedì 1e venerdì 2 agosto al Sud e nelle Isole dove è attesa una improvvisa e decisa impennata delle temperature: al momento la giornata di venerdì si prospetta rovente con valori che diffusamente si aggireranno intorno ai 35 gradi ma con punte localmente anche intorno ai 40 specie in Sicilia. Tuttavia al Sud, già nel fine settimana, le temperature perderanno diversi gradi e il caldo si attenuerà; nelle Isole il caldo resta su livelli intensi. Una seconda e altrettanta rapida incursione dell’Anticiclone Nordafricano al Sud potrebbe verificarsi tra lunedì 5 e martedì 6.

Previsioni meteo per martedì. Tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Durante il pomeriggio qualche nube a ridosso dei rilievi, con isolati, locali e brevi rovesci per lo più confinati su Alpi centro-orientali e Appennino centrale. Qualche temporaneo annuvolamento sparso possibile anche attorno al Salento e nel settore ligure. I venti di Maestrale si indeboliranno anche al Sud e nelle Isole, solo localmente potranno risultare ancora moderati. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con punte fino a 32 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata di sole diffuso nelle regioni del Centro-Sud: da segnalare soltanto un po’ di nubi sparse sul nord-ovest della Toscana, sulla Calabria tirrenica e, nelle ore pomeridiane, lungo i rilievi appenninici. Nelle regioni del Nord la giornata risulterà abbastanza soleggiata anche se non mancherà qualche annuvolamento anche in pianura e in Liguria; da metà giornata formazione di rovesci e temporali sulle aree montuose, specie quelle alpine; localmente i fenomeni potranno interessare anche le pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia.

Temperature stazionarie al Nord. Caldo in lieve aumento al Centro-Sud con valori per lo più tra 29 e 32 gradi ma con locali punte massime di 34-35 gradi in Sardegna e zone interne di pianura. Altrove temperature nella norma con picchi di 29-32 gradi. Venti in prevalenza deboli, al più localmente moderati: di libeccio nel Mar Ligure, di maestrale al Centro-Sud.

