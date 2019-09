Fine del clima estivo: mercoledì piogge, temporali e forte calo termico

Tempo estivo anche nella giornata di martedì, caratterizzata da prevalenza di cieli sereni e temperature di qualche grado oltre la norma, con il caldo fuori norma che si farà sentire soprattutto al Nord, regioni tirreniche e Sardegna. Già alla fine del giorno però si faranno sentire le prime avvisaglie di un deciso cambiamento del tempo, con le prime piogge all’estremo Nord-Est: si sta infatti avvicinando una perturbazione (la n. 6 del mese) che, proveniente dal Nord Europa, tra mercoledì e venerdì porterà piogge e sensibile calo termico in tutta Italia. In particolare, mercoledì pioverà al Nord e poi, a fine giornata, su gran parte del Centro; giovedì piogge e rovesci su gran parte del Centro-Sud. Venerdì ultimi fenomeni tra Calabria e Sicilia. Un primo calo delle temperature è previsto per mercoledì al Nord, poi tra giovedì e venerdì anche nel resto d’Italia per l’afflusso di aria più fredda proveniente dal Nord Europa, accompagnata da un rinforzo dei venti nord-orientali.

Previsioni meteo per martedì. Martedì tra sole e nuvole all’estremo Nordest, con isolati piovaschi sulle Alpi Orientali; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso della notte rovesci isolati su Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Temperature sensibilmente al di sopra delle medie stagionali, massime in generale tra 26 e 31 gradi con punte di 32-33 in Sardegna. Venti deboli. Mari poco mossi. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90).

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì tempo prevalentemente soleggiato all’estremo Sud e Isole. Cielo nuvoloso o con nuvolosità in aumento sul resto d’Italia, anche se non mancheranno i momenti di sole, specie nelle regioni centrali. Al mattino rovesci sparsi e temporali isolati sul Veneto e sulla Lombardia orientale. Nel corso della giornata migliora al Nord-Est, probabili rovesci o temporali su Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria. Tra tardo pomeriggio e sera possibilità di rovesci o temporali anche isolati sulle Marche, sull’Umbria, sulla Toscana e sull’Abruzzo. Temperature in calo al Nord con valori intorno ai 25 gradi, nel resto d’Italia clima ancora estivo con valori per lo più tra 27 e 32 gradi. Venti di Bora in rinforzo sull’alto Adriatico con mare tendente a diventare molto mosso; venti in prevalenza deboli e mari poco mossi altrove.

Foto iStock/Getty Images