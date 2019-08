Fiammata di caldo africano al Centro-Sud, temporali al Nord

Sole e caldo intenso in questo inizio di agosto al Centro-Sud: venerdì apice della fiammata africana, con il termometro oltre 35 gradi e fino a 40 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel frattempo una perturbazione atlantica (n.1 di agosto) attraverserà le regioni settentrionali tra giovedì notte e la giornata di venerdì, dando luogo ad una veloce fase instabile, con il rischio di temporali anche in pianura padana.

Tra la sera di venerdì e le prime ore di sabato verranno coinvolte anche le aree costiere adriatiche fino alle Marche. Successivamente la perturbazione scivolerà verso sudest, seguita da un rinforzo dei venti di Maestrale, che consentiranno un’attenuazione del caldo sulle regioni centro-meridionali. Il primo weekend di agosto vedrà tempo in prevalenza stabile e caldo non eccessivo, fatto salvo per le Isole maggiori dove si potranno ancora toccare i 35 gradi.

La tendenza per la prossima settimana indica una nuova ondata di calore (la quarta dell’estate) in arrivo sulle regioni peninsulari e insulari. Ancora ai margini il Nord, e con altre occasioni per temporali a partire da martedì.

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni peninsulari, su Sicilia e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo, salvo il passaggio di nuvolosità ad alta quota e qualche addensamento lungo la dorsale centrale. Al Nord tempo instabile: al mattino rovesci e locali temporali più probabili su Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio e in serata a rischio tutte le regioni, con tendenza a coinvolgimento delle Marche, specie in nottata. Fenomeni localmente di forte intensità, associati a grandine e raffiche di vento. Dalla sera migliora sulle regioni di Nordovest. Temperature: massime in calo al Nord, in ulteriore aumento al Centrosud, con punte tra 35 e 40 gradi al Sud e picchi locali superiori a 40 nelle Isole. Venti: meridionali in rinforzo su mar Tirreno e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino nuvolosità residua su Emilia orientale, Romagna, regioni centrali adriatiche e nord della Puglia; ultime gocce di pioggia tra Romagna e Marche, ma con tendenza a un generale miglioramento. Per il resto, la giornata sarà in prevalenza soleggiata: nel pomeriggio qualche addensamento lungo l’Appennino centro-meridionale e attorno ai rilievi del Triveneto, con occasionali e brevi rovesci tra le Dolomiti e il Friuli. Venti: da moderati a tesi di Maestrale su mari e regioni centro-meridionali.

Temperature in lieve rialzo al Nord, ma con valori non oltre i 30-31 gradi; in calo al Centro-Sud, ma con punte ancora oltre 35 gradi su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Foto iStock/Getty images