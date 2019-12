Festività natalizie all'insegna del sole

Da martedì l’alta pressione tornerà ad allungarsi sulla nostra Penisola, occupando parzialmente l’Italia anche nelle giornate di Natale e Santo Stefano. Ci attendono quindi Feste natalizie con prevalenza di tempo soleggiato e temperature che, nonostante una leggera flessione, resteranno in generale al di sopra della media; in particolare anche nelle ore notturne sarà poco probabile scendere sottozero alle basse quote. Nella seconda parte della settimana l’alta pressione, posizionata saldamente sull’Europa occidentale, continuerà a proteggere l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, ma lascerà esposte le regioni adriatiche e meridionali a più fredde correnti nord-orientali che favoriranno un sensibile calo termico e qualche nevicata sull’Appennino.

Previsioni meteo per martedì. Giornata all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Ancora un po’ di nubi in Sardegna e nel nord della Sicilia e sulle Alpi. Al mattino occasionali e residue piogge nel Messinese. Nevicate sulle Alpi nord-occidentali sopra 1000-1500 metri, specie sulle zone di confine. Nel pomeriggio qualche debole nevicata anche nel nord dell’Alto Adige. Temperature senza grandi variazioni e in generale superiori alla media. Venti di Maestrale da moderati a forti sulle Isole, sui bacini meridionali e in Puglia. La nostra previsione per martedì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75/85).

Previsioni meteo per mercoledì (Natale). Il giorno di Natale vedrà condizioni di tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le nostre regioni. Faranno eccezione soltanto l’estremo sud della Calabria e l’estremo nordest della Sicilia, dove permarrà ancora una certa variabilità, con il rischio di sporadiche e deboli piogge principalmente al mattino. Da segnalare anche la possibilità di qualche fiocco di neve al mattino nel nordest dell’Alto Adige. Per il resto cieli sereni o poco nuvolosi. All’alba e di nuovo nella notte non si escludono locali banchi di nebbia nelle valli tra Toscana e Umbria e lungo la costa veneta. Le temperature restano al di sopra della norma e il clima diurno decisamente mite per il periodo, con valori massimi che, sulle regioni tirreniche, su Sicilia e Sardegna, oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi. Assenza di freddo anche di notte e all’alba, con valori minimi quasi ovunque al di sopra dello zero. Venti: da moderati a tesi di Maestrale al Sud, sulle Isole e sui mari prospicienti.

Foto Istock/Getty Images