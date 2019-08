Ferragosto con tempo bello e temperature nella norma

Nella giornata di mercoledì l’ondata di caldo intenso finirà anche in gran parte del Sud, lasciando spazio a una seconda parte della settimana caratterizzata da caldo nella norma, con temperature attorno alle medie stagionali e poca afa. La coda della perturbazione che ha sfiorato l’Italia mercoledì favorirà invece un po’ di instabilità sul versante adriatico, con temporali isolati che comunque non guasteranno del tutto la giornata. A Ferragosto tempo bello in gran parte d’Italia, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, poi nell’ultima parte della settimana giornate piene di sole, con un po’ di nuvolosità pomeridiana solo sui rilievi della Penisola.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole su Friuli, Venezia Giulia, Emilia, Romagna, regioni centrali adriatiche, Basilicata e Puglia, con isolati rovesci o temporali su Romagna, Marche e zone interne di Abruzzo e Molise. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Temperature in calo in gran parte del Paese, con rinfrescata più sensibile al Nordest e al Centro-Sud. Venti da deboli a moderati settentrionali. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì (Ferragosto) al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola innocua in più solo sulle Alpi. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su zone alpine e Appennino Centrale e Meridionale, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi Orientali; sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature in ulteriore calo al Sud: massime in generale comprese fra 26 e 32 gradi, con afa debole o del tutto assente.

Immagine Ansa