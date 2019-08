Ferragosto con tempo bello e caldo nella norma

Dopo il passaggio delle fresche correnti atlantiche che hanno spazzato via l’ondata di caldo intenso, ci attende un Ferragosto che, grazie a un generale rialzo della pressione, sarà caratterizzato da tanto sole, con moderata instabilità pomeridiana solo sui rilievi. Nonostante il bel tempo, il caldo rimarrà sopportabile, con temperature nella norma o al di sotto. Nell’ultima parte della settimana, da venerdì a domenica, l’alta pressione tornerà timidamente ad allungarsi sull’Italia, garantendo prevalenza di tempo stabile e soleggiato, ma senza causare un’impennata delle temperature: il caldo quindi rimarrà nel complesso normale per il periodo, senza eccessi.

Previsioni meteo per giovedì (Ferragosto). Giovedì un po’ di nuvole sulle Alpi, dove nel pomeriggio si formeranno isolati temporali. In prevalenzabello nel resto d’Italia, fatta eccezione per la Calabria, dove si alterneranno sole e nuvole, con la possibilità di isolati acquazzoni pomeridiani sull’Aspromonte. Temperature in ulteriore calo al Sud: massime in generale comprese fra 26 e 32 gradi, con afa debole o del tutto assente. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì al mattino splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio moderato e temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino, comunque senza piogge; sempre tanto sole altrove. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, nel complesso comprese entro i valori medi stagionali.

Immagine Ansa