Ferragosto con tanto sole: qualche temporale pomeridiano sulle Alpi

Mercoledì l’ondata di caldo intenso finirà anche in gran parte del Sud, lasciando spazio a una seconda parte della settimana caratterizzata da temperature nelle medie e poca afa. Merito del fronte di aria più fresca che, scivolando sull’Italia, favorirà nelle prossime ore ancora un po’ di instabilità sul versante adriatico, con temporali isolati. A Ferragosto tempo in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche temporale pomeridiano sulle Alpi centro-orientali. Poi, nell’ultima parte della settimana, giornate piene di sole, con un po’ di nuvolosità pomeridiana solo sui rilievi della Penisola.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata tra sole e nuvole sulle regioni adriatiche e al Sud, con isolati rovesci o temporali su Marche, Abruzzo, Molise e zone interne di Puglia e Campania. Sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia con velature in transito al Nord-Ovest e residua nuvolosità in Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo in gran parte del Paese, con rinfrescata più sensibile al Nord-Est e al Centro-Sud: picchi fino a 35 gradi ancora possibili soltanto nei versanti ionici. Venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, anche forti in Sardegna e nel Canale di Sicilia, Bora sull’alto Adriatico. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA 85-90).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì (Ferragosto) al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più soltanto sulle Alpi, in Liguria e Calabria. Nel pomeriggio temporaneo aumento dell’instabilità sulle zone alpine e prealpine di Lombardia e Nord-Est, con isolati rovesci e temporali in possibile sconfinamento tra sera e notte fin sulle coste delle Venezie. Sempre in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature minime in diminuzione al Centro-Sud, massime in ulteriore calo nelle regioni meridionali con valori in generale comprese fra 26 e 32 gradi in gran parte d’Italia: afa debole o del tutto assente.

