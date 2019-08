Ferragosto con prevalenza di sole

Dopo il passaggio delle fresche correnti atlantiche che hanno spazzato via l’ondata di caldo intenso, ci attende un Ferragosto che, grazie a un generale rialzo della pressione, sarà caratterizzato da tanto sole, con locale instabilità pomeridiana solo sui rilievi. Nonostante il bel tempo, il caldo rimarrà sopportabile, con temperature nella norma o al di sotto. Nell’ultima parte della settimana, da venerdì a domenica, l’alta pressione tornerà timidamente ad allungarsi sull’Italia, garantendo prevalenza di tempo stabile e soleggiato, ma senza causare un’impennata delle temperature: il caldo quindi rimarrà nel complesso normale per il periodo, senza eccessi. L’attuale tendenza indica una nuova intensificazione del caldo tra domenica e l’inizio della prossima settimana al Centro-Sud.

Previsioni meteo per Ferragosto. Tempo stabile con prevalenza di sole sull’Italia, a parte la presenza di nuvolosità in Calabria e il passaggio di un po’ di nubi in mattinata al Nord. Nel pomeriggio isolati temporali in sviluppo su Alpi lombarde e orientali, in sconfinamento tra sera e notte fin sulle coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore calo al Sud: massime in generale comprese fra 26 e 32 gradi, con afa debole o del tutto assente. Insiste un moderato Maestrale sulle Isole e sui mari meridionali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì al mattino splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio moderato e temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi e Appennino, comunque senza piogge; sempre tanto sole altrove. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, nel complesso comprese entro i valori medi stagionali.

Immagine iStock-Getty Images