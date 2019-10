Fase di maltempo spazza via il caldo anomalo

Tra domani e giovedì la perturbazione numero 1 del mese attraverserà tutta la Penisola, riportando la pioggia anche al Centro-Sud e Isole: in particolare domani pioverà più che altro al Nordest e regioni centrali, mentre giovedì le piogge bagneranno soprattutto le regioni adriatiche e il Sud Italia. La perturbazione è accompagnata da correnti fresche che causeranno anche una sensibile diminuzione delle temperature (entro giovedì alcune località avranno tra i 6 e i 10 gradi in meno). Tra venerdì e sabato ci attendono invece giornate nel complesso soleggiate, ma anche piuttosto fresche. Tra domenica e lunedì, poi, è possibile l’arrivo di una nuova perturbazione dagli effetti ancora però molto incerti.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino bello al Sud Peninsulare e medio versante adriatico, nuvole altrove: piogge sparse su Venezie, Emilia, Lombardia, Levante Ligure, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio ampie schiarite al Nordovest, nubi in aumento invece nel basso versante tirrenico: rovesci e temporali qua e là al Nordest, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Sicilia Meridionale. Temperature massime in calo al Nord, medio versante tirrenico e Sardegna. Ventoso in Sardegna per intensi venti di Maestrale.

Previsioni meteo per giovedì. Prevalenza di bel tempo al Nord, con un po’ di nuvole e qualche pioggia residua solo in Emilia e inizio giornata. Bello anche in Toscana, nuvole altrove: rovesci e temporali qua e là su Marche, Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Temperature massime in sensibile diminuzione nelle regioni centrali adriatiche e al Sud.

Foto iStock/Getty Images