Fase di maltempo in arrivo

Mentre l’estremo Sud si ritrova ancora alle prese con gli effetti della prima perturbazione del mese, che comunque tenderà ad allontanarsi gradualmente, al Nord cominciano ad essere evidenti le avvisaglie di un nuovo peggioramento della situazione causato dall’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.2) che porterà piogge e temporali a partire dal settore alpino e dal Nord-Ovest, ma in estensione al resto del Centro-Nord e parte del Sud entro venerdì; da segnalare in questa fase possibili precipitazioni intense specie al Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Questa seconda perturbazione sarà responsabile di un deciso calo termico con temperature che, venerdì, si porteranno sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna. Infine, una terza e intensa perturbazione potrebbe investire il Nord Italia nella giornata di domenica per poi estendere i suoi effetti al Centro-Sud all’inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo per giovedì. Nel settore alpino, prealpino e sulle regioni di Nordovest nuvolosità in aumento sin dal mattino: dal pomeriggio aumenterà il rischio di rovesci o temporali, particolarmente diffusi e localmente intensi in serata e nella notte quando coinvolgeranno anche le aree costiere della Toscana. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo un tempo ancora instabile in Sicilia e Appennino meridionale dove avremo ancora rovesci o temporali pomeridiani. Temperature senza grandi variazioni e venti in generale di debole intensità. Dalla sera rinforzi di Maestrale sulla Sardegna e nelle aree temporalesche.

Previsioni meteo per venerdì. Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord con piogge sparse localmente anche intense; fenomeni più probabili e diffusi al Nordovest e anche temporaleschi tra est Lombardia, Emilia Romagna ed estremo sud del Veneto. Nubi anche nel resto del Paese, ma alternate a frequenti schiarite; possibili locali rovesci e temporali già al mattino al Centro, ma in graduale miglioramento sul versante tirrenico dal pomeriggio. Qualche rovescio anche al Sud e in Sicilia, principalmente nelle ore pomeridiane. Temperature in sensibile diminuzione al Centro-Nord e in Sardegna, con valori intorno ai 20 gradi in molte zone del Nord; al Centro-Sud valori per lo più tra 25 e 29 gradi. Venti moderati o tesi da est su alto Adriatico, da nord in Liguria, da nord-ovest in Sardegna e Canale di Sicilia.

