Fase centrale della settimana più soleggiata e calda

Nella parte centrale di questa settimana, pur in assenza di nuove perturbazioni organizzate, l’atmosfera sull’Italia rimarrà instabile con effetti comunque localizzati, per lo più in aree montuose, e concentrati nelle ore centrali del giorno. Vivremo anche una fase più calda con temperature diurne in risalita verso valori più vicini alla norma. Poi nell’ultima parte della settimana tendenza a un nuovo peggioramento. Sabato instabilità più diffusa anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro e nuvole in aumento al Sud. Qui una perturbazione in risalita dal Nord Africa domenica porterà anche piogge o rovesci sparsi e un calo termico.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì al mattino nuvole addossate alla Liguria con qualche piovasco nel settore centrale della regione, nubi sparse su Emilia, Nordest, Toscana, alto Lazio e sud della Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sviluppo di isolati rovesci o temporali nelle zone interne del Centro e a ridosso dell’Appennino settentrionale e delle Prealpi centro-orientali con qualche sconfinamento verso le pianure adiacenti. In serata qualche locale pioggia in arrivo sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature in lieve aumento. Venti deboli. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì un po’ di nuvole in transito tra la Sicilia e il Sud peninsulare, con qualche pioggia occasionale tra l’est dell’isola, la Calabria e il Salento. Maggiori schiarite nel resto d’Italia, più ampie al Nord-Ovest, in Sardegna e lungo le coste in generale. Nelle ore centrali della giornata locale instabilità con sviluppo di isolati rovesci o temporali nelle zone appenniniche e a ridosso delle Prealpi centro-orientali con locali sconfinamenti nelle Venezie e in Emilia. Temperature massime in lieve calo tra Sicilia orientale e Calabria, stabili o in lieve aumento altrove. Venti in prevalenza deboli, con pochi locali rinforzi in Sardegna e sul basso Ionio.

