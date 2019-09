Estate settembrina finita: mercoledì piogge, temporali e calo termico

Nelle prossime ore metteremo progressivamente fine all’estate settembrina a causa dell’arrivo di un fronte freddo (perturbazione n.6 di settembre) proveniente dal Nord Europa che, tra mercoledì e venerdì, attraverserà tutta l’Italia da nord a sud portando piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature. In particolare, nella giornata di mercoledì, piogge e venti freschi interesseranno prevalentemente il Nord, mentre al Centro-Sud le temperature resteranno ancora estive; entro giovedì le precipitazioni e il calo termico si propagheranno anche al resto d’Italia, eccetto all’estremo Sud dove il ridimensionamento termico si completerà nella giornata di venerdì. Nel frattempo, alle spalle della perturbazione, la situazione tenderà a migliorare con schiarite via via più ampie a partire dal Nord. Successivamente, nel fine settimana, le temperature torneranno a risalire, ma con la prospettiva di un nuovo aumento della nuvolosità a partire dalle regioni occidentali, in particolare nella giornata di domenica quando non è esclusa qualche precipitazione soprattutto al Nord-Ovest e in Toscana. Si tratta delle prime avvisaglie dell’arrivo di una nuova perturbazione, (la n. 7 del mese), che poi dovrebbe transitare sul nostro Paese nella prima parte della prossima settimana.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino ancora bello su regioni centrali adriatiche, Lazio, Sud e Isole; schiarite anche lungo le Alpi settentrionali e parte della pianura piemontese; aumento delle nubi altrove con piogge e rovesci fra Lombardia orientale, Veneto ed Emilia. Nel pomeriggio piogge e temporali localmente forti in estensione verso il Nord-Ovest, sul resto dell’Emilia Romagna e rilievi marchigiani; nubi in aumento anche al Centro, ancora soleggiato a Sud e Isole. Dalla sera tendenza a un generale miglioramento anche sulle regioni centrali. Temperature massime in calo soprattutto al Nord e sulle Marche; nel resto d’Italia clima ancora estivo. Venti di Bora in rinforzo sull’alto Adriatico con mare tendente a diventare molto mosso. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Centro-Nord (IdA 70), medio-alto al Sud (IdA 85).

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino ampie schiarite al Nord-Est e sul settore ionico. Nuvoloso altrove con piogge e rovesci lungo il medio-basso Adriatico, in Toscana e Umbria; qualche locale pioggia possibile anche fra il Lazio e il nord della Campania. Nel pomeriggio piogge e temporali sparsi possibili su Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte del Sud e della Sicilia, eccetto la bassa Calabria e il settore ionico dell’isola. Ancora soleggiato al Nord-Est, ma con tendenza a schiarite sempre più ampie anche al Nord-Ovest, salvo qualche residua pioggia sulle Alpi marittime. In serata situazione in miglioramento al Centro e sulla Sicilia; piogge e locali rovesci insistono, invece, su Puglia, Basilicata e nord-est della Calabria. Temperature in diminuzione, eccetto all’estremo Sud e in Sicilia; valori in generale inferiori alla norma al Centro-Nord e sulla Puglia, clima ancora estivo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Giornata ventosa per venti nord-orientali, specialmente al Centro-Nord, in Sardegna e sul basso Adriatico.

Foto Ansa