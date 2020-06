Estate protagonista: ancora sole e caldo sull'Italia, ma con qualche temporale

Nell’ultima parte della settimana ancora tempo nel complesso soleggiato grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre, esteso sul Mediterraneo fino a occupare parzialmente anche il nostro Paese; nonostante ciò però non mancherà un po’ di instabilità residua al Nord, con improvvisi temporali pomeridiani sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti sulle più vicine zone della Valpadana.

Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati dal caldo, specie sabato e domenica, quando le temperature saliranno in modo ancora più sensibile.

Previsioni meteo per domani. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su Emilia Romagna, Liguria e tutto il Centro-Sud e Isole maggiori. Un po’ di nubi sull'Appennino centrale e sul resto del Nord, ma alternate a sprazzi di tempo soleggiato e con pochi brevi acquazzoni e temporali che si limiteranno a bagnare localmente Alpi e Prealpi, soprattutto nelle ore pomeridiane e in serata, quando saranno possibili sconfinamenti sulle pianure del Piemonte. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve aumento.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino bello quasi dappertutto. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle Alpi, dove si formeranno anche brevi e isolati temporali; sempre bello e soleggiato nel resto del Paese. Temperature massime quasi dappertutto in crescita.