Epifania soleggiata ma fredda

Un nucleo di aria gelida che sta scivolando sui Balcani coinvolgerà ancora parzialmente la nostra Penisola, rendendo l’Epifania decisamente fredda ma anche, nel complesso, asciutta, mentre i forti venti settentrionali che accompagnano le correnti gelide spazzeranno più che altro il Sud. Dopo questa breve parentesi di tempo decisamente invernale, un nuovo rinforzo dell’alta pressione favorirà il ritorno a condizioni meteo più stabili: tra domani e venerdì quindi sono attese giornate in generale soleggiate e poco fredde, ma con il fastidio di molte nebbie al Nord.

Previsioni meteo per oggi. Nuvole al Sud ma alternate a momenti di tempo bello e con poche piogge più che altro al mattino in Calabria, sui cui rilievi cadrà la neve oltre 400 metri. Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Al mattino qualche nebbia sulle pianure del Nord, specie lungo il corso del Po. Temperature quasi ovunque in calo nei valori massimi. Clima freddo al Sud, accentuato dai venti moderati o forti di Tramontana.

Previsioni meteo per martedì. Giornata tra sole e nuvole in Piemonte, Liguria, Toscana e Sardegna, comunque senza piogge. Bello e soleggiato nel resto d’Italia. Qualche nebbia mattutina in Valpadana. Temperature massime in lieve calo al Nord, in sensibile crescita invece nel resto d’Italia.

