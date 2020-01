Epifania all'insegna del freddo

È un'Epifania con condizioni meteo invernali: correnti di aria gelida, scorrendo lungo il bordo orientale dell’alta pressione che occupa il Mediterraneo Occidentale, attraverseranno infatti la nostra Penisola e, in particolare, le regioni meridionali.

Sarà quindi una giornata relativamente fredda e, almeno al Sud, anche decisamente ventosa. Le condizioni meteo torneranno a cambiare nei prossimi giorni, quando la graduale espansione dell’alta pressione favorirà un rialzo delle temperature e un’attenuazione della ventilazione: tra martedì e venerdì quindi sono attese giornate in generale soleggiate e poco fredde, ma con il fastidio di molte nebbie al Nord.

Previsioni meteo per lunedì. Epifania con un po’ di nuvolosità su Liguria, Basso Piemonte e regioni meridionali, ma con poche piogge più che altro al mattino in Calabria, sulle cui montagne sono attese deboli nevicate oltre 400 metri. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. In queste prime ore del giorno qualche nebbia in dissolvimento sulle pianure del Nord. Temperature massime quasi dappertutto in leggera diminuzione, inferiori alla norma soprattutto al Sud. Ventoso al Sud per venti di Tramontana.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per martedì. Al mattino gelate al Nord e nebbie in Pianura Padana: saranno diffuse soprattutto lungo il corso del Po e lungo le coste venete ed emiliane. Nuvolosità anche in Sardegna e tra Liguria e Toscana, mentre altrove il cielo sarà sereno o al più velato. Tra sera e notte torneranno a formarsi le nebbie e le nuvole aumenteranno in Sardegna, dove ci sarà la possibilità di qualche pioggia o brevi rovesci. Temperature massime in lieve rialzo nelle regioni centro-meridionali, anche se i valori saranno ancora inferiori alla norma al Sud, dove insisterà una moderata ventilazione, specie nello Ionio.