Eccezionale ondata di calore sull'Italia

Fino alla fine della settimana le condizioni meteorologiche saranno dominate dalla presenza dell’Anticiclone Nord-Africano, che sta trascinando verso latitudini insolitamente alte delle masse d’aria molto calde di origine sahariana. Tra mercoledì e domenica le giornate saranno all’insegna del sole e caratterizzate da temperature eccezionalmente elevate. Il caldo toccherà l’apice tra giovedì e venerdì, quando quasi dappertutto le temperature massime saranno comprese fra 32 e 38 gradi, ma con possibili picchi vicini ai 40 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche: in queste regioni è quindi molto probabile che vengano battuti alcuni record storici, almeno per quel che riguarda il mese di giugno. Anche in altre regioni d’Europa, e in particolare in Francia e Svizzera, si potrebbero stabilire nuovi record di caldo per il periodo.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì tempo soleggiato e caldo in tutta l’Italia. Nel pomeriggio locale sviluppo della nuvolosità cumuliforme sulle zone montuose. Non si escludono brevi e isolati temporali di calore nel Reatino e sui rilievi calabro-lucani. Temperature ovunque in crescita, stazionarie nelle Isole: valori in generale compresi fra 30 e 35 gradi, con punte anche di 36-37 gradi al Centro-Nord e in Sardegna. Venti per lo più deboli, al più moderati di Maestrale sulla Puglia e sull’alto Ionio. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA pari a 90-95).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì in tutte le regioni permangono condizioni di tempo soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio locali e brevi acquazzoni o temporali non esclusi sull’Appennino calabrese e nelle zone interne e montuose della Sicilia orientale. Caldo in ulteriore intensificazione in tutto il Centro-nord, particolarmente intenso al Nord e sulla Toscana dove si potranno raggiungere valori record prossimi a 40 gradi. Il caldo sarà stabile all’estremo Sud e sulla Sicilia, dove non si dovrebbero superare i 32-35 gradi. Caldo afoso di notte, specialmente nelle grandi città, dove il termometro difficilmente scenderà sotto i 25 gradi.

Foto iStock/Getty Images