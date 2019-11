Dopo una breve tregua tornano le piogge

Il clima resterà mite per il periodo anche per tutta la prossima settimana, mentre tra lunedì e martedì il tempo migliorerà, ma solo temporaneamente. Già mercoledì, infatti, una nuova perturbazione (la numero 10) raggiungerà il Nord e la Toscana settentrionale per poi giovedì e venerdì spostarsi verso sud andando a coinvolgere il versante tirrenico della Penisola. Le previsioni per le prossime ore.

Martedì giornata con della nuvolosità sparsa e a carattere irregolare in gran parte d'Italia con un cielo che risulterà tra il parzialmente nuvoloso e il localmente nuvoloso. Non sono previsti fenomeni di rilievo, sporadiche e deboli piogge saranno possibili sulla Calabria tirrenica e tra l'estremo levante ligure ed il nord-ovest della Toscana. Temperature in lieve calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in lieve aumento al Sud e in Sicilia: al Nord massime per lo più comprese tra 12 e 15 gradi, al Centro-Sud tra 15 e 20 gradi. Venti deboli sul medio e alto Adriatico, moderati o localmente tesi occidentali sui restanti mari.

Foto iStock/Getty Images