Domenica tempo stabile sull'Italia ma con nebbie fitte in Val Padana

Fine settimana prenatalizio caratterizzato da prevalenza di tempo stabile, con l’alta pressione di matrice sub-tropicale che abbraccia l’Europa sud-occidentale e l’Italia: protagoniste saranno quindi soprattutto nebbie e strati bassi, mentre in prossimità del suolo aumenterà la concentrazione di sostanze inquinanti, con un conseguente peggioramento della qualità dell’aria. La massa d’aria molto mite che accompagna l’area anticiclonica favorirà pure un generale rialzo termico, con temperature che oltrepasseranno i valori normali per il periodo, specialmente nelle aree soleggiate, in collina e in montagna. Tra la sera della Vigilia e il giorno di Natale una veloce perturbazione a carattere di fronte freddo (n.10 di dicembre), attraverserà il Centro-sud, con effetti per lo più concentrati nel settore adriatico e all'estremo Sud. Alle spalle del fronte, l’afflusso di aria più fredda da nord determinerà un temporaneo calo delle temperature nel giorno di Natale, più sensibile nelle regioni orientali, oltre ad un sensibile rinforzo dei venti di Tramontana.

Previsioni meteo per domenica. Tempo in prevalenza stabile con nebbie dense o strati bassi su pianure e valli del Centro-Nord, persistenti per l’intera giornata in Pianura Padana e sull’alto Adriatico fino al nord delle Marche. Un po’ di nubi più o meno compatte insisteranno su coste liguri, Toscana, Umbria, basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica, nord e ovest della Sicilia e ovest della Sardegna, solo in parziale diradamento nel corso delle ore. Nella seconda parte della giornata nubi in addensamento lungo le Alpi di confine con deboli nevicate a quote elevate. Nel resto del Paese tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime ancora oltre la norma, eccetto nelle zone nebbiose. Venti a tratti moderati di Maestrale su Isole e basso Tirreno.

Foto Ansa

Previsioni meteo per lunedì. Lungo le Alpi di confine nubi compatte e qualche nevicata ad alta quota, in esaurimento dal pomeriggio. Sulla Val Padana, in Liguria e sull'alto Adriatico nebbie o strati bassi, in diradamento nel corso della giornata. Nel resto del Nord tempo abbastanza soleggiato. Al Centro-Sud cielo irregolarmente nuvoloso, con zone di sereno più ampie su Abruzzo, Molise, Puglia, settori ionici e Sicilia. Locali deboli piogge o pioviggini tra bassa Campania e Calabria tirrenica. Tra sera e notte tendenza ad un temporaneo peggioramento su regioni centrali adriatiche e gran parte del Sud con alcune precipitazioni anche sotto forma di rovesci e locali temporali tra Abruzzo, Molise e nord della Puglia. Nella notte di Natale brevi nevicate saranno possibili attorno all'Appennino centrale fin verso 1000 metri, ma in successivo rapido esaurimento. Temperature in generale aumento, particolarmente sensibile nei valori massimi al Nord-Ovest: clima molto mite per il periodo. Valori in molti casi compresi tra 15 e 20°C. Venti da moderati a forti occidentali al Sud e sulle Isole; dal pomeriggio episodi di Foehn nella vallate alpine e al Nordovest.