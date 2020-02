Domenica stabile, venti forti a inizio settimana

Il temporaneo rinforzo dell’alta pressione sta garantendo generali condizioni di tempo stabile con temperature che, dopo essere tornate su valori tipicamente invernali a causa dei venti freddi dei giorni scorsi, stanno di nuovo aumentando soprattutto sulle regioni centro meridionali. Tuttavia già nella seconda parte di domenica cominceranno ad attivarsi gradualmente le correnti occidentali che diverranno molto intense all’inizio della settimana, attivate dal passaggio sull’ Europa centro-settentrionale della tempesta “Ciara”. Queste correnti favoriranno il transito di una debole perturbazione (la n.2 di febbraio) che, fra la sera di domenica e la giornata di lunedì, porterà molte nuvole ma poche precipitazioni più probabili sul versante tirrenico della penisola, in Liguria, all’estremo Nord-Est e sulle Alpi di confine. La massa d’aria mite associata ai forti venti occidentali determinerà, all’inizio della settimana, un’impennata delle temperature, in particolare nella giornata di martedì quando i venti di Foehn porteranno le massime fino a 17-18 gradi al Nord, mentre al Centro-Sud si registreranno punte intorno o di poco superiori ai 20 gradi con locali picchi fino a 25 gradi lungo l’Adriatico, sul settore ionico e sulla Sardegna tirrenica.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino un po’ di nubi sulla Liguria e sulle aree pianeggianti del Nord; locali nebbie sulla valle padana orientale e in Romagna. Tempo prevalentemente soleggiato altrove. Nel corso del pomeriggio o dalla sera nuvolosità in aumento al Nord, sulle regioni tirreniche e nell’ovest della Sardegna; verso sera qualche debole pioggia in Liguria. Temperature: in ulteriore lieve aumento nei valori massimi al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord. Venti in prevalenza di debole intensità, in intensificazione dalla sera dai quadranti meridionali sui mari di Ponente.

Previsioni meteo per lunedì. Al mattino schiarite all’estremo Sud e Sicilia, nubi a tratti compatte nel resto del Paese con piogge fra Levante ligure e alta Toscana, in Friuli Venezia Giulia, zone interne del Lazio, Campania e Calabria tirrenica; nevicate sulle Alpi di confine oltre 1300-1800 metri nel settore centro-occidentale, fino a 1000 metri in quello orientale. Dal pomeriggio graduali schiarite al Nord-Ovest e sulle regioni adriatiche, con tendenza ad un’attenuazione delle precipitazioni dalla sera. Temperature in aumento e quasi ovunque sopra la media con punte massime fino a 17-20 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole, e locali picchi di 13-16 gradi al Nord. Venti forti di Libeccio con raffiche fino a 80-100 km/h specie lungo il crinale appenninico, sulle Alpi occidentali e sul Mar Ligure

Foto iStock/Getty Images