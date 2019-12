Domenica soleggiata ma con primi segnali di un nuovo peggioramento

Da domenica e, con buona probabilità, per tutta la prossima settimana, la circolazione atmosferica sul Mediterraneo si modificherà in maniera sostanziale: le correnti si disporranno da sud e l’afflusso di masse d’aria decisamente miti provenienti dal Nord Africa riporteranno le temperature al di sopra della norma, in modo più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole. Se da un lato il clima risulterà insolitamente tiepido per il periodo, particolarmente sulle regioni peninsulari e insulari, dall'altro, la risalita di correnti molto umide sciroccali riproporranno un tempo e di stampo autunnale; nel corso della settimana vi saranno infatti occasioni per precipitazioni su tutte le regioni, con maggiore frequenza su quelle di Nord-Ovest. La neve sulle Alpi cadrà solo al di sopra dei 1500-2000 m di quota.

Previsioni meteo per domenica. Tempo prevalentemente soleggiato sulle aree alpine e prealpine, sul medio e basso versante adriatico, in Sicilia e nei settori ionici di Basilicata e Calabria. Cielo nuvoloso in Sardegna, sulle regioni tirreniche, su Umbria e Liguria, con locali deboli piogge o pioviggini più probabili tra la riviera di Levante e l'alta Toscana. Nuvolosità di tipo basso in aumento sulla Pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Temperature: minime in rialzo quasi ovunque; massime in aumento più sensibile su Nordest, Sicilia e Centro-Sud, con punte prossime ai 20 gradi al Sud e sulle Isole. Venti in attenuazione.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per lunedì. Al Sud e sulle regioni del versante adriatico cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sul resto del Paese cielo nuvoloso, con nuvolosità più compatta su Toscana e Nord-Ovest. Deboli precipitazioni sparse interesseranno principalmente il nord-ovest della Toscana, la Liguria, il Piemonte orientale e l’ovest della Lombardia. Neve sopra 1500-1700 m. Venti: da moderati a tesi da sud o sudest sul mare Ionio e su tutti i bacini di ponente. Temperature in rialzo, soprattutto nei valori minimi.