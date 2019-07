Domenica sole e tempo stabile

Domenica l’alta pressione garantirà ancora tempo bello e stabile, fatta eccezione per isolati temporali pomeridiani sui rilievi; anche le temperature saliranno, con il caldo che inizierà a diventare piuttosto intenso, specie al Centro-Nord. Da lunedì l’alta pressione di matrice africana consoliderà ulteriormente la sua presenza sul Mediterraneo, estendendo tra l’altro la sua influenza anche ad ampi settori dell’Europa Centrale e Occidentale: in Italia il tempo soleggiato e stabile sarà perciò accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature e dall’inizio di una nuova ondata di caldo intenso, con temperature che, nel corso della settimana, potranno facilmente raggiungere i 35 gradi fino a toccare punte che sfioreranno i 40 gradi; il caldo più intenso si osserverà al Nord, regioni tirreniche e Isole Maggiori.

Previsioni meteo per domenica. Domenica al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone alpine, dove si formerà anche qualche temporale; sempre tanto sole altrove. temperature massime quasi dappertutto in leggero aumento e in generale comprese fra 29 e 34 gradi, con qualche punta fino a 35 gradi. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì al mattino cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche nuvola in più sulle Alpi e sull’Appennino Centrale, ma senza piogge; sempre soleggiato e stabile nel resto d’Italia. Temperature massime in crescita in gran parte d’Italia, in generale comprese fra 30 e 35 gradi, con qualche punta di 36-37 gradi; in aumento anche i tassi di umidità e, di conseguenza, la sensazione di afa.

Foto iStock/Getty images