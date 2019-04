Domenica qualche pioggia al Nord-Ovest e al Centro-Sud

Il primo weekend di aprile si conclude con il passaggio della perturbazione n.2: direttamente investite saranno le regioni di Nordovest, la Sardegna, il Sud e la Sicilia, più marginalmente il Centro, con precipitazioni che, al Meridione, potrebbero risultare localmente anche intense. La prossima settimana l’alta pressione resterà ancora ben lontana dal bacino del Mediterraneo: dobbiamo quindi attenderci una grande variabilità meteorologica, tipica della stagione primaverile, spesso instabile e a tratti piovosa. Lunedì ultimi strascichi di quest’ultima perturbazione sulle regioni orientali e meridionali del Paese, parziale miglioramento su quelle occidentali. A metà settimana giungerà la perturbazione n.3 di aprile, con il coinvolgimento, tra mercoledì e giovedì, di tutta l’Italia dove, oltre alle piogge, saranno possibili anche molti temporali. Nel frattempo le temperature dovrebbero mantenersi su valori prossima alla norma o al più lievemente al di sotto.

Previsioni meteo per domenica. Domenica ovunque cielo da nuvoloso a coperto, con schiarite anche ampie al mattino sulla Sardegna. Precipitazioni più probabili sulle regioni di Nord-Ovest, su quelle centro-meridionali, sulla Sicilia e, dal pomeriggio, sulla Sardegna. Fenomeni più diffusi e intensi, localmente temporaleschi, nel pomeriggio e in serata al Sud. Su Alpi e Prealpi centrali quota neve attorno a 1300-1400 metri. Dalla sera tendenza a schiarite su regioni di Nordovest, Emilia, Toscana e alto Lazio. Temperature: per lo più in diminuzione nei valori massimi. Venti: moderati occidentali attorno alla Sardegna dove i mari diverranno mossi o molto mossi. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 70 e 80).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì su Triveneto, Abruzzo, Molise, al Sud e sulla Sicilia nord-orientale cielo molto nuvoloso con precipitazioni, nevose sulle Alpi orientali oltre 1800 m. Dalla sera i fenomeni tenderanno a concentrarsi per lo più all’estremo Nord-Est. Nel resto del Paese nuvolosità variabile, con zone di sereno più ampie all’estremo Nordovest e, dal pomeriggio, anche su Toscana, costa laziale, Sardegna. Temperature: massime in lieve diminuzione sulle regioni orientali e meridionali; in rialzo altrove, più sensibile al Nordovest. Venti: moderati o tesi nord-occidentali su mari e regioni centro-meridionali. Mari: quasi tutti mossi o molto mossi.

Foto iStock/Getty Images