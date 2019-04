Domenica perturbazione al Nord-Est e parte del Centro

Una nuova perturbazione (la n.8 di aprile) domenica porterà piogge sparse al Nord-Est e molte zone del Centro con le temperature che si abbasseranno sensibilmente nelle Alpi e al Nord-Est, dove nevicherà anche sotto i 1500 metri. A inizio settimana la perturbazione avrà ancora effetti sulle regioni orientali e in parte su quelle meridionali. In seguito è atteso un miglioramento che ci accompagnerà fino al 1° maggio. domenica porterà piogge sparse ale molte zone delconche si abbasseranno sensibilmente nellee al Nord-Est, dove nevicherà anche sotto i 1500 metri.la perturbazione avrà ancora effetti sullee in parte su quelle. In seguito è atteso un miglioramento che ci accompagnerà fino al 1° maggio.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino nuvole al Nord-Est, regioni centrali e basso versante tirrenico con rovesci e temporali sparsi sul Triveneto e, a carattere più isolato, anche su Emilia e Campania; bello altrove. Nel pomeriggio piogge sparse su Nord-Est, zone interne della Toscana, Umbria e Marche, in estensione in serata anche all’Abruzzo. Nel corso del giorno nevicate sulle Alpi orientali, anche abbondanti, al di sopra di 1000-1300 metri. Temperature massime in sensibile calo sulle regioni nord-orientali. Venti tesi o forti di Maestrale sulla Sardegna, da nord-est sull’alto Adriatico; Foehn al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per lunedì. Bello al Nord-Ovest e Isole maggiori. Nuvoloso sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge a carattere isolato e intermittente su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, regioni centrali, Campania e nord della Puglia. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est, in calo invece nelle regioni centrali.

Foto iStock/Getty Images