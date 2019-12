Domenica nuova fase di maltempo al Nord e sull'alta Toscana

Dopo la breve tregua concessa dal maltempo a conclusione del mese di novembre più piovoso degli ultimi decenni, dicembre inizia con un nuovo peggioramento. In questa domenica stanno tornando quindi le precipitazioni diffuse a partire dal settore di Nord-Ovest, localmente intense, e altra neve sul settore alpino e prealpino, al di sopra degli 800-1000 metri di quota. Entro fine giornata la perturbazione coinvolgerà gran parte del Nord, per poi trasferirsi lunedì, con la sua parte più attiva, sulle regioni centrali. Martedì la depressione centrata in prossimità dell’Algeria richiamerà intensi venti orientali con temporaneo afflusso di aria fredda in Val Padana e sul medio Adriatico. Poche precipitazioni al Sud e nelle Isole.

Previsioni meteo per domenica. Cielo coperto con precipitazioni via via più diffuse sul Nord-Ovest, localmente intense nel pomeriggio su Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Nevicate su Alpi e Prealpi centro- occidentali da 800-900 metri. Cielo da nuvoloso a coperto anche nelle regioni di Nord-Est e sulla Toscana, dove le precipitazioni giungeranno soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Dalla serata ci sarà il rischio di forti temporali nel Levante Ligure e sulla Toscana. Nella notte fenomeni intensi anche sul Friuli Venezia Giulia e sul nord della Toscana. Nuvolosità irregolare su Lazio, Umbria, Campania, Calabria e Sardegna, ma senza fenomeni di rilievo. Altrove tempo ancora soleggiato. Temperature in diminuzione sulle Alpi e al Nord-Ovest, in aumento altrove. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari di ponente e sul medio-alto Adriatico. Mari mossi, tendenti a molto mossi. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA pari a 80-85).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì la perturbazione si trasferirà verso le regioni centrali, ma con residue precipitazioni fino al mattino all’estremo Nord-Est; schiarite al Nord-Ovest. Piogge intermittenti su Emilia orientale e Romagna. Fenomeni localmente intensi a carattere di rovescio o temporale su Toscana, Umbria, Lazio e Marche settentrionali. La sera qualche pioggia anche sull’Abruzzo. Nel Sud e nelle Isole nuvolosità variabile con occasionali piovaschi nella Calabria ionica. Temperature minime in aumento anche sensibile al Centro-sud e Isole, massime in rialzo al Nord, in aumento anche sulle regioni meridionali e la Sicilia per effetto di moderati e miti venti meridionali.

Foto iStock/Getty Images