Domenica nubi al Nord: temporali al Nord-Est

Domenica assisteremo a un moderato aumento dell’instabilità al Norda causa dell’avvicinarsi di una perturbazione atlantica: sono attesi quindi rovesci e temporali che saranno più diffusi dal pomeriggio al Nord-Est. Al Centro-Sud invece sarà un’altra giornata prevalentemente soleggiata e molto calda. Sono queste le prime avvisaglie di quel cambiamento della situazione meteo che caratterizzerà la prossima settimana: nei prossimi giorni infatti correnti relativamente più fresche e instabili scivoleranno sul nostro Paese, portando numerosi temporali, prima al Centro-Nord, e poi nella parte centrale della settimana anche al Sud. L’aumento dell’instabilità sarà associato a un graduale e diffuso calo termico che spazzerà via il caldo di questi giorni: a metà settimana le temperature potrebbero attestarsi localmente su valori prossimi alla norma su tutte le regioni.

Previsioni meteo per domenica. Domenica nuvole in aumento al Nord e in Toscana a iniziare dal basso Piemonte e dal settore ligure, dove sono in atto i primi rovesci o temporali. Nel pomeriggio il rischio di rovesci o temporali sarà più elevato sulle Alpi orientali e soprattutto sul Friuli Venezia Giulia: fenomeni più localizzati tra Veneto, resto delle Alpi, Levante ligure ed Emilia occidentale. In serata fase instabile tra est Lombardia, Veneto e alto Adriatico. Sul resto del Centro-Sud situazione più stabile e soleggiata con modesti passaggi nuvolosi al Centro e in Sardegna. Primi lievi cali nelle temperature massime in gran parte del Nord e sul medio Tirreno, ma con clima ancora caldo e afoso. Valori in aumento al Sud e in Sicilia, con punte oltre 35 gradi. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio al Centro-Nord (IdA 75-85), alto nel resto d’Italia (IdA 90).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì al mattino prevalenza di nuvole associata a qualche rovescio su coste dell’alto Adriatico, Appennino emiliano e alta Toscana. Più soleggiato altrove con le schiarite più ampie al Nord-Ovest, al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio condizioni di instabilità con sviluppo di locali rovesci o temporali lungo l’Appennino emiliano, romagnolo e marchigiano, in Emilia, sulle Alpi centro-orientali, nell’entroterra delle Venezie, in estensione in serata fino alle coste. Temperature massime in calo in Emilia e sulle regioni adriatiche, stabili o in lieve aumento altrove. Venti in prevalenza deboli.

Foto iStock/Getty images