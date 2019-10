Domenica migliora su Sicilia e Sardegna

L’ultima domenica di ottobre promette tempo nel complesso buono, grazie ad una più decisa rimonta dell’alta pressione, capace di garantire tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le nostre regioni Le temperature nei prossimi giorni si manterranno di molto su valori superiori alle medie stagionali, con punte che al Sud potrebbero ancora localmente superare i 25 gradi. La prossima settimana comincerà ancora con tempo stabile e temperature miti; tuttavia, già nella giornata di lunedì si osserveranno i primi segnali di un peggioramento del tempo a partire dal Nord, per l’arrivo di un’altra perturbazione (la n.9) che, fra martedì e giovedì, attraverserà tutta l’Italia. Oltre a piogge e temporali questa perturbazione sarà seguita da una massa d’aria più fredda che, a partire da metà settimana, si riverserà sull’Italia dando luogo ad un calo delle temperature molto più sensibile al Nord e sulle regioni centrali adriatiche dove i valori si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali (il calo potrà essere anche superiori ai 10°C rispetto ai valori di inizio settimana)

Previsioni meteo per domenica. Su quasi tutte le regioni tempo ancora stabile e soleggiato. Nuvolosità residua su Sicilia e Sardegna orientale ma senza precipitazioni e con tendenza ad ampi rasserenamenti nella seconda parte della giornata. Dalla sera nuvolosità alta e sottile in aumento sulle regioni settentrionali. All’alba presenza di nebbie a banchi pianura padana e valli del Centro in probabile intensificazione nella successiva notte. Temperature senza grandi variazioni con punte massime di 20-23 gradi al Nord, fino a 24-27 gradi al Centro-Sud. Venti in prevalenza deboli, soffieranno ancora moderati nel Canale di Sicilia e nel Canale d’Otranto.

Previsioni meteo per lunedì. Al Centro-sud e nelle Isole tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di nubi alte e sottili nel corso della giornata sulle regioni centrali, un po’ più dense sull’alta Toscana, e la presenza di nebbie a banchi all’alba nelle valli del Centro. Al Nord nuvolosità sparsa e variabile sin dal mattino più densa e compatta nelle Alpi di confine e all’estremo Nordest dove saranno possibili sporadiche piogge; al mattino cielo grigio in pianura padana e coste adriatiche per la presenza di nebbie e foschie. Temperature massime in calo al Nord, senza grandi variazioni altrove: punte fino a 26-27 gradi al Sud e Sicilia. Veni deboli con tendenza al rinforzo del Libeccio sul Mar Ligure.

