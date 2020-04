Domenica instabilità in leggero aumento

Domenica l’alta pressione tenderà a indebolirsi, lasciando parzialmente sguarnita e senza protezione la nostra Penisola. Aumenteranno quindi le nuvole e, specie nelle ore centrali del giorno, si formeranno un po’ di temporali, in particolare su zone alpine e Isole Maggiori; le temperature rimarranno comunque nel complesso al di sopra delle medie stagionali, specie al Nord. Lunedì ancora tempo nel complesso bello, nonostante un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, poi martedì è probabile che una perturbazione riesca a raggiungere l’Italia, con piogge sparse che bagneranno soprattutto il Nord e il medio versante tirrenico.

Previsioni meteo per domenica. Molte nuvole e piogge sparse su Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia: isolati acquazzoni e temporali su Appennino Centrale e zone alpine, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Veneto. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve calo, comunque al di sopra della norma.

Previsioni meteo per lunedì. Prevalenza di tempo soleggiato in Emilia, Romagna e regioni centrali, con appena un po’ di nubi innocue nel pomeriggio sull’Appennino. Giornata tra sole e nuvole nel resto d’Italia, con rovesci e temporali qua e là su Alpi, Basso Piemonte, Appennino Meridionale e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature massime con poche variazioni e sempre in generale al di sopra della norma.