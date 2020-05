Domenica instabile in particolare al Centro-Sud

Ancora un po’ di instabilità al Centro-Sud nella giornata di domenica, a causa del flusso di correnti nord-occidentali in quota, che già nella giornata di lunedì si indeboliranno per l’arrivo sull’Italia dell’alta pressione di origine nord-africana. La prima parte della settimana quindi vedrà condizioni di tempo più stabile e con temperature in sensibile aumento, specie nelle Isole maggiori, dove si spingerà la massa d’aria molto calda che accompagna l’anticiclone.

Previsioni meteo per domenica. Al mattino qualche pioggia in Emilia Romagna, Marche e bassa Calabria. Nubi addossate alle Alpi, con deboli piogge sui rilievi della Valle d’Aosta. Cielo sereno o velato nel resto del Nord, in Toscana, Umbria, Lazio, coste campane e Isole. Nel pomeriggio aumenta l’instabilità nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, con rovesci e temporali possibili nelle zone interne di Abruzzo e Molise, nell’Appennino meridionale, in Puglia, Basilicata e Calabria. Tempo più soleggiato nel resto del Paese. In serata cessano ovunque le precipitazioni. Temperature minime in calo nelle regioni centrali. Massime in calo al Nord e nelle regioni adriatiche; punte di 25-26 gradi nelle Isole. Venti di Bora a inizio giornata sull’alto Adriatico; ventoso per forti venti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia, moderati nel basso Tirreno. Mossi o molto mossi i relativi mari, fino ad agitato il Mare di Sardegna. Venti in rinforzo dalla sera sulla Puglia.

Previsioni meteo per lunedì. Il rinforzo dell’alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con un po’ di nubi soltanto sulle Alpi orientali e, al mattino anche sui rilievi lombardi e tra bassa Calabria e l’est della Sicilia. Temperature in rialzo ovunque. Venti moderati settentrionali sulla Puglia e nello Ionio, in prevalenza deboli altrove.