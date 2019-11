Domenica forti piogge anche al Sud

Si avvicina un weekend di forte maltempo sull'Italia con rischio di piogge particolarmente intense su Piemonte e Liguria e domenica anche al Sud. Le previsioni per le prossime ore.

Domenica al Nord le precipitazioni tenderanno gradualmente a concentrarsi su ovest e sud del Piemonte e sull’Emilia Romagna. Altrove è previsto un miglioramento con tendenza a schiarite anche ampie a partire dai settori alpini. Al Centro peggiora sul versante adriatico con piogge in intensificazione in giornata su Marche, Abruzzo e Molise. Altrove tendenza a schiarite. Sulle Isole tempo instabile con rovesci o temporali a carattere isolato più probabili nelle aree costiere. Al Sud tempo molto perturbato con precipitazioni diffuse: i fenomeni saranno particolarmente intensi e abbondati su Puglia centro-meridionale, Basilicata orientale e Calabria ionica, ma tenderanno ad attenuarsi a partire dalla sera. Temperature massime in lieve aumento al Nord, in leggera diminuzione al Centro-sud e sulla Sicilia. Venti di Scirocco fino a burrascosi sui mari Adriatico e Ionio e nel Sud della Puglia, di Maestrale su Mare di Sardegna e Canali delle Isole. Mari da molto mossi a molto agitati. Rischio di mareggiate sulle coste ioniche peninsulari. Nella prima parte della prossima settimana, in seguito all’allontanamento dell’intensa perturbazione, si instaureranno correnti mediamente occidentali che daranno luogo a una situazione di tempo variabile, con annuvolamenti alternati a schiarite ma con poche precipitazioni. Il mese di novembre si concluderà con un clima non particolarmente freddo per la stagione.

Foto Ansa