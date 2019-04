Domenica di maltempo: temperature in calo al Nord

Fino a sabato sull’Italia insisterà un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 3 del mese) che porterà piogge e locali temporali praticamente su tutte le nostre regioni

Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images



Domenica al Nord cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in quasi tutte le regioni, più scarse o del tutto assenti all’estremo Nordest. I fenomeni saranno invece più diffusi e localmente intensi nella prima parte del giorno su Lombardia, Piemonte orientale e Liguria di Levante. Quota neve sui rilievi compresa tra 1000-1400 metri, a quote inferiori al mattino al Nordovest. Al Centro-sud peninsulare tendenza a peggioramento nel corso della giornata: piogge, rovesci e temporali saranno infatti più probabili e diffusi dal pomeriggio nelle zone interne tirreniche, lungo l’Appennino, sulle regioni adriatiche, al Sud e sulla Sicilia. Sulla Sardegna tempo inizialmente soleggiato, nel pomeriggio locali piogge o rovesci nel settore centro-meridionale. Dalla sera i fenomeni si concentreranno nelle regioni del medio e basso versante adriatico. Temperature in sensibile diminuzione al Nord, specie al Nordovest, senza grandi variazioni altrove. Venti moderati o localmente forti occidentali sui mari di Ponente e sulla Sardegna, moderati da est-nordest Liguria, bassa Val Padana e alto versante adriatico. Lunedì migliorerà il tempo al Nord e in Toscana con ampie schiarite soprattutto al Nordovest, mentre persisterà l’instabilità nel resto del Centro e al Sud con rovesci e temporali concentrati soprattutto nelle ore pomeridiane. Temperature in rialzo al Nord e nelle regioni centrali tirreniche, in ulteriore calo all’estremo Sud. Venti moderati di Tramontana su Medio Adriatico, Tirreno e Isole. L’instabilità al Centro-sud è destinata ad attenuarsi martedì quando invece assisteremo ad un nuovo aumento della nuvolosità al Nordovest e in Sardegna.