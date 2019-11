Domenica di forte maltempo sull'Italia

L’Italia resta nella morsa del maltempo: anche la domenica sarà condizionata dalla sesta perturbazione del mese con piogge in molte aree d’Italia, localmente anche intense e accompagnate da venti forti con un intenso Scirocco su Adriatico e Ionio gradualmente sostituito da venti occidentali. Le precipitazioni più abbondanti sono attese sulle regioni nord orientali mentre il Sud sarà attraversato da una fase temporalesca. Le abbondanti nevicate sulle Alpi manterranno elevato il pericolo valanghe, soprattutto sul settore orientale dove rimane di livello 3 o 4 sulla scala da 1 a 5. E per la prossima settimana non si intravede ancora alcun miglioramento, anzi: tra lunedì e martedì a rincarare la dose ci penserà un'altra perturbazione atlantica, la numero 7, con obiettivo preferenziale sempre le regioni tirreniche e quelle di Nordest. Nelle temperature a inizio settimana registreremo delle diminuzioni che riporteranno i valori particolarmente miti del Sud e del medio versante adriatico verso valori più vicini alla media stagionale.

Previsioni meteo per domenica. Cielo da nuvoloso a coperto su tutte le regioni. Al mattino precipitazioni sparse in quasi tutto il Paese, più intense al Nordest e tra Abruzzo e Molise, Campania e Calabria in trasferimento al resto del Sud nel pomeriggio e in serata. Attenzione a possibili fenomeni di forte intensità al mattino sul Friuli. Al Nord e al Centro dal pomeriggio i fenomeni tenderanno per lo più ad attenuarsi o ad esaurirsi, mentre proseguirà la fase temporalesca su gran parte del Sud. Nevicate su Alpi e Prealpi, dai 1000-1500 metri ma con quota in sensibile rialzo dal pomeriggio sul settore orientale. In serata tornano le piogge e i rovesci al Nordovest e in Toscana. Temperature: massime in calo al Sud e sulla Sicilia. Venti: intenso Scirocco su mare Adriatico e mar Ionio, con raffiche fino a 70-80 Km/h; tesi occidentali sui mari di ponente e sulle isole. Mari molto mossi, localmente agitati.

Previsioni meteo per lunedì. Fin dal mattino rovesci e temporali su Sardegna e Toscana. Nel corso della giornata continuano le piogge in Sardegna, peggiora su tutte le regioni di Nord-Est, Lazio e Umbria; qualche pioggia anche in Campania. Nel pomeriggio i fenomeni più intensi dovrebbero riguardare Toscana e Sardegna occidentale, la sera possibili rovesci di forte intensità sul levante Ligure e sulle regioni di Nord-Est. Dalla sera qualche pioggia in Lombardia. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali sui bacini di Ponente e sull’Alto Adriatico. Nevicate dalla sera sulle Alpi centro-orientali al di sopra dei 1000 metri circa

Foto iStock/Getty Images