Domenica di forte maltempo al Nord-Ovest

Umide correnti meridionali attive sul Mediterraneo occidentale sono all’origine del maltempo che domenica coinvolge le nostre regioni di Nord-Ovest. La perturbazione numero 7 di ottobre insisterà in queste regioni fino a martedì mattina per poi assistere finalmente ad un miglioramento. Tra la sera di domenica e la notte successiva, seppur marginalmente, le piogge coinvolgeranno anche il Trentino Alto Adige, l’Emilia occidentale e la Toscana. In Liguria, alto Piemonte e nordovest della Lombardia sono attesi entro martedì mattina accumuli di pioggia significativi che localmente potranno toccare picchi di 150-200 litri al metro quadrato; in Liguria le piogge saranno anche temporalesche. Grazie ad un promontorio di alta pressione, il tempo sarà stabile e asciutto su Venezie, Emilia Romagna centro-orientale e regioni del Centro-Sud(eccetto sull’alta Toscana); le giornate saranno soleggiate soprattutto nelle regioni centrali e meridionali con tra l’altro un clima molto mite per la stagione, se non addirittura caldo con temperature di diversi gradi oltre la norma: non esclusi picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna occidentale.

Previsioni meteo per domenica. Molte nubi e precipitazioni sparse nell’estremo Nord-Ovest, con elevato rischio di intensi rovesci e locali temporali tra Piemonte e Liguria; fenomeni più sporadici e meno intensi in Lombardiadove però peggiora dalla sera. Un po’ di nuvole anche su Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio ma con rischio molto basso di pioggia; solo in serata l’alta Toscana dovrebbe essere raggiunta dai temporali. Nel resto dell’Italia tempo in prevalenza soleggiato con iniziali annuvolamenti sul Tirreno tra il Lazio e il nord della Campania. Temperature in generale aumento, con valori quasi ovunque oltre la media, fino a picchi vicini ai 30 gradi in Sardegna. Ventoso per Scirocco specie sui mari di Ponente. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità medio al Centro-Nord (IdA pari a 75-85), alto al Sud (Ida pari a 90).

Previsioni meteo per lunedì. Insisterà il maltempo sulle regioni di Nord-Ovest con piogge a carattere di rovescio o temporale che potranno di nuovo essere localmente intense. Nuvole anche sulle regioni di Nord-Est e in Toscana, con qualche pioggia più probabile al mattino in Trentino Alto Adige e alta Toscana. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato nel resto del Paese. Nella notte successiva possibile formazione di nebbie sulla Val Padana centro-orientale, nelle valli interne del Centro e in Puglia. Temperature ovunque miti, soprattutto in Emilia Romagna e Centro-Sud dove si toccheranno valori fino a 24-26 gradi ma con picchi massimi intorno ai 27-29 gradi sulle Isole. Tendenza a una parziale attenuazione dei venti di Scirocco.

Foto iStock/Getty Images