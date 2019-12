Domenica con venti tempestosi al Centro-sud

Nuova fase di forte maltempo per l’arrivo di un’altra intensa perturbazione atlantica (la n.8) che porterà piogge anche intense e localmente temporalesche tra il Nordest e le regioni del Centrosud specie quelle tirreniche; questa perturbazione sarà molto veloce, già nel corso del pomeriggio assisteremo ad una attenuazione dei fenomeni quasi ovunque. Sarà una domenica caratterizzata anche da impetuosi venti occidentali che potranno raggiungere intensità di tempesta, con raffiche oltre i 100 km/h; naturalmente il moto ondoso dei mari aumenterà notevolmente, specie su quelli occidentali che diverranno molto agitati o grossi con onde alte probabilmente fino a 6-8 metri e mareggiate lungo le coste esposte. Questa fase verrà accompagnata da temperature che rimarranno al di sopra della norma. Per la prossima settimana si conferma la tendenza a un generale miglioramento grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione: dopo un inizio settimana ancora in parte turbolento, a causa soprattutto dei forti venti e di residue piogge all’estremo Sud, si prospettano una Vigilia e una giornata di Natale, all’insegna del tempo stabile e in gran parte soleggiato, con un leggero ridimensionamento delle temperature rispetto agli attuali valori fuori stagione.

Previsioni meteo per domenica. Residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche e in Basilicata, in miglioramento dal pomeriggio. Precipitazioni più insistenti su Lazio, zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e Isole con possibili temporali sul basso Tirreno. Nevicate oltre 1000-1400 metri sulle Alpi, specie nei settori di confine. Schiarite ampie nel resto del Paese. In serata tendenza a un miglioramento anche al Centro. Temperature senza grosse variazioni, a parte un calo nelle massime in Sardegna; valori ancora quasi ovunque relativamente miti con picchi vicini ai 20 gradi su medio Adriatico, Sud e Isole. Venti occidentali burrascosi, con raffiche anche tempestose soprattutto sui mari di ponente, le Alpi occidentali e le creste appenniniche centro-meridionali. Mari molto mossi o agitati, ma fino a molto agitati o grossi a ovest della penisola con mareggiate sulle coste esposte al vento.

Previsioni meteo per lunedì. Nuvolosità variabile al Sud, in particolare in Puglia e sul basso Tirreno, dove sarà possibile ancora qualche rovescio o isolato temporale. Nuvolosità sparsa addossata anche al settore alpino di confine dove soprattutto al mattino e nel settore occidentale saranno possibili deboli nevicate fino ai 900-1000 metri. Tempo migliore altrove con qualche annuvolamento sparso in Sardegna e al mattino anche nelle zone interne e adriatiche del Centro. Temperature in calo nelle minime, massime in diminuzione di 1-3 gradi al Sud e Isole, in rialzo in Val Padana, specie al Nordovest per effetto di venti di Foehn. Altra giornata ventosa con Maestrale con raffiche burrascose sul Tirreno in Calabria e nelle Isole.

Foto Istock/Getty Images