Domenica con sole e temperature sopra le medie

Negli ultimi giorni di settembre il tempo sarà nel complesso stabile e abbastanza soleggiato, con l’alta pressione che terrà lontane le perturbazioni atlantiche e le piogge (salvo qualche pioviggine su Liguria di Levante ed estremo Nord-Est). Tuttavia deboli ma umide correnti occidentali attive sul Mediterraneo centrale causeranno temporanei e locali annuvolamenti al Nord e sul versante tirrenico. Le temperature resteranno insolitamente miti per il periodo, fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie stagionali: al Nord si potranno sfiorare i 27-28 gradi, al Centro-Sud anche i 30. Martedì primi segnali al Nord di un peggioramento che tra mercoledì e giovedì dovrebbe coinvolgere l’Italia intera: è infatti previsto il passaggio da nord verso sud di una perturbazione proveniente dal Nord Europa. Oltre al ritorno delle piogge e di qualche temporale, si profila anche un calo sensibile delle temperature per effetto del maltempo e del’aria più fredda che segue questa perturbazione. Si tratta di una tendenza ancora molto incerta, per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti

Previsioni meteo per domenica. Domenica un po’ di nuvolosità bassa, variabile e irregolare, interesserà le Venezie, la Liguria e le regioni tirreniche. Qualche breve piovasco sarà possibile a ridosso delle Prealpi friulane, sul Levante ligure e nel basso Lazio. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Le temperature non subiranno grandi variazioni: i valori saranno compresi in generale fra i 25 e i 28 gradi, con locali punte vicine ai 30 gradi in Calabria e Isole Maggiori; al Nord valori leggermente più bassi rispetto al resto d’Italia, ma pur sempre oltre la media con qualche punta di 26-27 gradi. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da ovest nel Mar Ligure e nelle Bocche di Bonifacio. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 85-90).



Previsioni meteo per lunedì. Il mese di settembre si concluderà con un tempo in gran parte stabile e soleggiato e un caldo fuori stagione su tutta l’Italia. Un po’ di nubi sparse alternate ad ampie zone soleggiate continueranno ad interessare le Venezie, la Liguria e le regioni tirreniche con qualche debole e isolata pioggia soltanto tra estremo levante ligure e nordovest della Toscana. Il termometro al Centrosud e nelle Isole potrà sfiorare i 30 gradi, mentre al Nord si potrebbero sfiorare i 27-28 gradi. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da ovest nel Mar Ligure e nelle Bocche di Bonifacio.